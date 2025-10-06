Igranje na inštrument ni kriminal: vedno več je primerov, ko sosede moti vadba otrok

Po septembrski objavi primera, ko je bila zaradi igranja klavirja v nedeljo na policijo prijavljena družina devetletne deklice iz Maribora, se je izkazalo, da to nikakor ni osamljen primer. Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) vedo za vsaj tri takšne.

»Pri nas je policija butala po vratih, kot da gre za res velik kriminal,« pravi Dragica Kunaver iz Ljubljane, mama petih otrok, od katerih štirje igrajo različne inštrumente. Decembra 2023 je na njihova vrata prišla policija, rezultat pa je bila globa za njenega moža v višini 104 evre.

»Otroci so prihod policije razumeli, kot da z igranjem inštrumentov, kar jim je sicer v veselje in strast, počnejo nekaj slabega,« pravi Dragica Kunaver. FOTO: Osebni arhiv

Razlog za prihod policije je bila prijava sosede, da otroci, takrat so bili stari 8, 10 in 12 let, z igranjem inštrumentov kršijo javni red in mir. »Večkrat smo se poskusili dogovoriti, kdaj bi ji ustrezalo, da vadijo, pa nikoli nismo prišli do dogovora,« pravi sogovornica, ki je tudi pri drugih sosedih preverjala, ali so njihove vaje res tako moteče. Toda drugih sosedov ni motilo.

Vadili v kleti

»Potem pol leta niso vadili doma,« razloži sogovornica. Otroci, ki so igrali klavir, čelo in violino, so vadili v kleti oziroma drvarnici bloka, v stanovanju neke sosede v času, ko je ni bilo doma, v društvenih prostorih ... Zgodba se je nadaljevala tako, da so imeli na policiji pomiritveni postopek, družina Kunaver pa je vključila tudi pravnika. Da bi se izognili novim prihodom policije in globam, so izmerili hrup vseh inštrumentov in ugotovili, da so v mejah dnevne tišine, nikakor pa ne gre za prekomerno glasnost. »Res pa je, da se sliši, da nekdo igra,« pravi sogovornica.

Kakšna družba postajamo, če nas moti že igranje klavirja ali čela?

»Osnova za mirno življenje vseh nas sta strpnost in prijaznost. To moramo spodbujati,« pravi Breda Krašna. FOTO: Arhiv Zpms

Izkušnja ni dobro vplivala na otroke, pravi Dragica Kunaver: »Otroci so prihod policije razumeli, kot da z igranjem inštrumentov, kar jim je sicer v veselje in strast, počnejo nekaj slabega.« Pa so samo igrali na inštrument. Kunaverjeva še pravi: »Bojim se, kakšna družba postajamo, če nas moti že igranje klavirja ali čela.«

Razvoj talentov

Podobno razmišljajo v ZPMS, kjer so pripravili apel odločevalcem pri spremembah zakona o varstvu javnega reda in miru. »Ukvarjanje z glasbo oz. učenje igranja na glasbila ne bi smelo biti razlog za prijavo ali kaznovanje, temveč prostor, kjer družba otrokom omogoča razvoj talentov in izražanje svojega potenciala,« pravi Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS. Pozivajo k razmisleku o ustreznejši ureditvi takih primerov, ki povzročajo stiske mladim glasbenikom in njihovim družinam.

Predlagajo ureditev zakona tako, da bo uravnotežil zaščito javnega miru in pravico otrok do umetniškega izražanja ter vsakodnevnega igranja na inštrument, saj – opozarjajo – ustava in Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah državi nalagata, da spodbuja razvoj otrokove osebnosti in njegovih talentov.

Breda Krašna še dodaja, da nam nikoli ne bo uspelo vsega opredeliti v zakonih. Dejstvo je, da postajamo kot družba vse bolj nestrpni drug do drugega: »Osnova za mirno življenje vseh nas sta strpnost in prijaznost. To moramo spodbujati.«