Igrišče očistili nevarnih težkih kovin: vrtčevska enota Sonce je bila ena od najbolj onesnaženih v MO Celje (FOTO)

Po devetih letih od analize, ki je pokazala, kako zelo je onesnažena zemljina na celjskih vrtčevskih igriščih, so pred dnevi odprli sanirano igrišče Vrtca Anice Černejeve, enote Sonce. To igrišče je bilo eno od najbolj onesnaženih, v zemlji so bile presežene kritične vrednosti kadmija, svinca, cinka in arzena. Sanacijo, kot že večino drugih v vrtcih, je financiralo ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Nesanirano je ostalo še najbolj onesnaženo igrišče vrtca v Gaberjah.

Sanacija igrišča pri enoti Sonce je bila zahteven zalogaj, saj je površina zelo velika, poleg tega gre za območje kulturne dediščine, vključno z Vilo Kajuhova, v kateri domuje vrtec. Kot je povedala ravnateljica Mojca Meke, so se sanacije zelo veselili, hkrati so vedeli, da se bodo morali prilagoditi. »Vesela sem, da je naša enota blizu mestnega parka, mestnega gozda in mestnega središča, da smo lahko zadovoljili potrebe otrok po gibanju. Leto dni je trajalo, včasih je bilo tudi težko, vendar nas je gnala misel, da ko bo igrišče odprto, bo varno in se ga bomo vsi razveselili.«

Sanirano vrtčevsko igrišče so z otroki Vrtca Anice Černejeve odprli ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj, ravnateljica Mojca Meke in celjski župan Matija Kovač. FOTO: Špela Kuralt

Ravnateljica je dodala, da je bila sanacija zahtevna. »Gre za eno od večjih igrišč v mestu. Zelo veliko imamo dreves, zato so bili v projekt vključeni tudi arboristi. Na hribčku imamo arheološke izkopanine, tako da sta sodelovala tudi Pokrajinski muzej Celje in Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zaradi množice vključenih je projekt trajal tako dolgo. Zemljina je bila izkopana do globine 60 centimetrov. Kjer nismo mogli kopati tako globoko, so postavili lesene podeste.«

Sanacijo v vrednosti 682.837 evrov je financiral MOP kot že osem vrtčevskih igrišč in igrišče na Savinjskem nabrežju. Po besedah ministrice Polone Rifelj so za sanacije igrišč do zdaj namenili okoli 2,5 milijona evrov. »Za sanacijo imamo naslednji dve leti za vsako proračunsko obdobje načrtovanih 9,5 milijona evrov. Za območje stare cinkarne je bil objavljen razpis v višini malo manj kot 1,5 milijona evrov za dodatne analize in omilitvene ukrepe. Prišla je ena ponudba, pogodba bo kmalu sklenjena, da se lahko začne sanacija.«

Otroci so se zelo razveselili, da se spet lahko igrajo na igrišču. FOTO: Špela Kuralt

Kaj bo z vrtcem Gaberje

Od vrtcev bo za sanacijo ostala enota Gaberje, za katero je ministrica povedala, da so ocenili, da bi samo odstranitev zemljine stala šest milijonov evrov. »Revizija je pokazala, da gre za nesmotrno rabo javnega denarja, zato je treba pregledati, kaj je dejansko potrebno in za kakšen način sanacije gre. To je v skladu z dogovorom z občino. Kolikor vem, so interesenti za nakup tistega vrtca. Osebno bi razmišljala v smeri, da se ta denar raje porabi za gradnjo novega vrtca kot zgolj za sanacijo zemljine na tisti lokaciji. Vrtec je star in sredi industrijske cone. Primerne ter finančno vzdržne rešitve bomo iskali skupaj z občino in NIJZ.« Pojasnila je, da je cena tako visoka zaradi težkih kovin. »Takoj ko je to nevarni odpadek, je nujna drugačna obravnava. V Sloveniji nimamo možnosti odlaganja in se je treba pogovarjati s tujino za izvoz in uničenje.«

Otroci so se zelo razveselili. FOTO: Špela Kuralt

Župan Matija Kovač se ni strinjal s tem, da bi bilo bolje zgraditi nov vrtec, v katerega bi preselili gabersko enoto. »Ne gre le za star vrtec v Westnovi vili, ampak tudi za centralno enoto Vrtca Tončke Čečeve z desetimi oddelki, centralno kuhinjo, vsemi pripadajočimi zemljišči in pomembno centralno lokacijo, ki bo tudi v prihodnje z novim prostorskim aktom, ki ga sprejemamo, ohranjena v tej rabi. Na tem območju bo zrasla tudi stanovanjska soseska in mislim, da je lokacijo treba ohraniti in razvijati. V vsakem primeru je treba onesnaženo zemljišče sanirati. Vprašanje je, kako se tega lotevamo in kako projektno rešujemo sanacijo, saj so mogoče tudi velike razlike v ocenah vrednosti. Zato smo pozvali ministrstvo, da se k projektiranju pristopi morda še z nekim drugim mnenjem, da se poišče racionalnejši način sanacije.«