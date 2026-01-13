Igrišče za golf pod okrilje mesta, trenutnega upravljavca ne zanima več

Poleti se je iztekla 20-letna pogodba za najem igrišča za golf Trnovo na Cesti dveh cesarjev ob južni ljubljanski obvoznici. Aleš Babnik, ki je med letoma 2005 in 2007 na nekdanji deponiji zgradil igrišče z devetimi luknjami, ni več zainteresiran za upravljanje, a ga vseeno skrbi za prihodnost športne infrastrukture in kluba. Z Mestne občine Ljubljana oziroma iz javnega podjetja Voka Snaga, ki je lastnik zemljišča, so na naša vprašanja skopo odgovorili, da tudi »v prihodnje načrtujejo nadaljevanje dosedanjih aktivnosti«. »Običajno smo v tem obdobju prodajali letne karte za igranje golfa, tokrat pa vlada negotovost. David Žagar, ki je v zadnjih letih skrbel za igrišče, športni program in gostinsko ponudbo v klubski hiši, bi rad nadaljeval delo, toda ker z občine oziroma Voka Snage ni nobenih zagotovil, vse skupaj visi v zraku. Od poletja dobivamo sporočila, da bo čez teden ali dva znanega kaj več, a ni nobenega napredka,« je pred novoletnimi prazniki razkril Babnik, ki je med drugim občini v odkup ponudil stroje za vzdrževanje igrišča in opremo, a se posel za zdaj ni uresničil.

Sporočilo zavoda Šport Ljubljana V sodelovanju Voka Snage in JZ Šport Ljubljana bo igrišče Trnovo do odprtja nove sezone pripravljeno za igranje golfa. Še vedno bo delovalo kot javno igrišče za golf. Na Oddelku za šport Mestne občine Ljubljana potekajo prizadevanja in priprava ustrezne dokumentacije, da bodo na območju golfa Trnovo ob spremembah OPN izpolnjeni pogoji, ki bodo omogočali širitev igrišča za golf na 18 lukenj.

»Dolgoročna najemna pogodba je ključna za stabilnost delovanja igrišča. Če bi mestne oblasti zagotovile najem za obdobje 10–15 let, bi to omogočilo načrtovanje in izvedbo potrebnih investicij,« meni Babnik, ki je tudi predsednik Golf kluba Trnovo. Po Babnikovih besedah je v 18 letih na igrišču vihtelo palice okoli 30.000 golfistov. Če dogovora ne bo kmalu, bodo mnogi izgubili domicilno igrišče. »Redno košenje in vzdrževanje igrišča sta bistvena za njegovo delovanje. Če igrišče ni redno košeno, se hitro zaraste in postane neuporabno. To še posebno velja za najzahtevnejše dele, kot so zelenice. Pomanjkanje rednega vzdrževanja lahko v enem mesecu vodi v popolno degradacijo igrišča. Poleg tega je vzdrževanje ekološkega igrišča zahtevno, saj se uporabljajo minimalne količine herbicidov in pesticidov, kar pomeni, da je potrebnega več fizičnega dela in natančnosti pri vzdrževanju,« pojasnjuje Babnik.

Igrišče potrebuje tudi večje investicije za izboljšanje, vključno z nadgradnjo namakalnih sistemov in drenaž.

»Igrišče potrebuje tudi večje investicije za izboljšanje, vključno z nadgradnjo namakalnih sistemov in drenaž, kar bi zmanjšalo škodo v sušnih obdobjih. Zdaj je skoraj v celoti odvisno od padavin, kar je nepredvidljivo in povzroča dodatne stroške za obnovo ob koncu sušnih sezon. Možno rešitev vidim tudi v tem, da bi igrišče prišlo pod okrilje javnega zavoda Šport Ljubljana, ki ima ljudi, druge vire, znanje in izkušnje z upravljanjem športne infrastrukture. Res pa je, da je golf specifičen in da sedanji vzdrževalci ne morejo v nedogled čakati na odločitev o tem, ali bodo še imeli delo. Odšli bodo drugam, potem bo treba najti in usposobiti nove, to pa ne gre kar čez noč,« še opozarja Aleš Babnik.

Na MOL pripravljajo širitev igrišča na 18 lukenj.

Dosedanji upravitelj igrišča David Žagar nam je razkril, da so se na zadnjem sestanku s predstavniki MOL in Voka Snage na začetku decembra načelno dogovorili za nadaljevanje sodelovanja, od takrat konkretnih korakov ni. Zato je začasno prekinil sodelovanje z vzdrževalci, hkrati pa opozoril, da za servis strojev in pripravo igrišča za novo sezono potrebuje do tri mesece. Običajno se vrata igrišča odprejo marca, zato je negotovost iz dneva v dan večja, saj krepko zamujajo z rednimi aktivnostmi pri pripravi igrišča, izvajanju programov, prodaji letnih kart ...