Ilka se je odločila - prihodnji teden se bo zadnjič podala na bele strmine

Odločitev je dokončna, pravi: sezona 2025/26 bo za Ilko Štuhec zadnja. V Kvitfjellu se bo prihodnjo nedeljo še zadnjič postavila na start in se podala na svojo zadnjo tekmo svetovnega pokala, poroča N1. Na poslovilnem nastopu ne načrtuje nobenih posebnih ceremonij ali kakšnih posebnih gest, kot imajo navado legende ob slovesu. Želi tekmovati točno tako, kot je to počela že pred skoraj dvajsetimi leti, ko je kot mladinska svetovna prvakinja v Lenzerheideju prvič okusila vzdušje svetovnega pokala.

Odločitev o koncu kariere ni presenetljiva. Po umiku Lindsey Vonn in Federice Brignone je Ilka postala najstarejša v karavani svetovnega pokala, hkrati pa je bilo že dlje jasno, da je svoj vrhunec dosegla že pred časom. Zadnji simbolni uspeh je dosegla v Cortini d’Ampezzo, kjer je lovila manjkajočo lovoriko v svoji karieri.

»Lahko potrdim, da bo finale svetovnega pokala na Norveškem zadnja postaja v moji smučarski karieri. Zato želim tudi na zadnjih dveh tekmah nastopiti tako, kot sem vedno – maksimalno pripravljeno in tekmovalno v iskanju najhitrejšega časa. Za vse ostalo bo dovolj časa po prihodnji nedelji,« je pojasnila Mariborčanka.

Njena karierna pot je postregla s kar nekaj preizkušnjami. Dvakrat si je huje poškodovala koleno – prvič leta 2008 kot perspektivna najstnica, drugič devet let pozneje, kot vodilna smukaška tekmovalka sveta. Prestala je več operacij, vmes pa še številne manjše poškodbe. Kljub temu se je po vsakem udarcu vedno vrnila, odločena in pripravljena.

Dosežki, ki jih ne bomo pozabili

Čeprav so poškodbe in iskanje primerne ekipe pogosto upočasnile njen napredek, njeni rezultati govorijo sami zase. Med dosežki izstopajo dva naslova svetovne prvakinje v smuku (St. Moritz 2017, Aare 2019) in mala kristalna globusa za zmagi v smuku in kombinaciji. Leta 2017 je bila druga v skupnem seštevku svetovnega pokala, na posameznih tekmah pa je osvojila 11 zmag in 22 odrov za zmagovalke. V tem pogledu jo prekaša le Tina Maze.

Nastop v ženski smukaški preizkušnji svetovnega pokala FIS na progi La Volata v smučarskem območju Passo San Pellegrino, letos 6. marca, bo ostal eden izmed njenih zadnjih. FOTO: AFP

Ilka je blestela že v mlajših kategorijah. Po dvojnem zmagoslavju na EYOF-u je kot edina Slovenka postala mladinska svetovna prvakinja v slalomu in smuku. Za popoln članski smučarski opus ji je manjkalo le olimpijsko odličje. Na ZOI 2014, 2022 in 2026 ni nikoli nastopila kot favoritka zaradi poškodb in nihanj v formi. Kariero, ki je bila posebna tudi zaradi tesnega sodelovanja z mamo Darjo Črnko kot trenerko, serviserko in vodjo ekipe, zaključuje z velikim ponosom.

V svetovnem pokalu je opravila 250 startov. Zadnja nastopa jo čakata prihodnji teden, in sicer v soboto smuk, dan kasneje superveleslalom, ki bo označil konec njene izjemne kariere.