Imamo dokaz! Ajdovska deklica ni izginila, skrivnostni obraz še vedno buri domišljijo (FOTO)

V zadnjih dneh je splet preplavila skrb vzbujajoča trditev, da naj bi, ena najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih znamenitosti, Ajdovska deklica, izginila. Govorice o poškodovani steni in spremenjenem obrazu so hitro zanetile nemir med ljubitelji gora. A resnica je, kot kaže povsem drugačna. Naša novinarka in poznavalka slovenskih gora Tina Horvat je prišla do fotografij, ki jasno kažejo, da Ajdovska deklica ni ne izginila niti ni poškodovana. Kot poudarja, je njen kamniti obraz še vedno povsem enak kot prej. Iztok Kurnik je zagotovil, da je Ajdovska deklica še, da je »morda malo poškodovana, kar jo je postaralo, a definitivno je«.

FOTO: Emil Octavian Kos

FOTO: Emil Octavian Kos

S tem so ovrgli informacije, ki so se razširile v javnosti, da naj bi se del stene odkrušil in spremenil njen videz. Ajdovska deklica, ki jo je skozi stoletja izklesala narava sama, leži na pobočju 2.547 metrov visokega Prisojnika. Prav ta naravna igra oblik in senc ustvarja podobo obraza, ki že dolgo buri domišljijo obiskovalcev. Zdi se, da so tokrat zmedo povzročile napačne interpretacije ali nepoznavanje naravnega pojava. Fotografije, ki jih je pridobila naša novinarka, jasno pričajo: obraz ostaja tak, kot ga poznamo. Dobra novica za planince in radovedneže je, da Ajdovska deklica vas še vedno čaka. Koliko časa jo bomo lahko občudovali v tej podobi, pa ostaja vprašanje, na katero lahko odgovori le narava sama.