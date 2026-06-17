Imamo še eno Michelinovo zvezdico

Galerija okusov iz Petrovč, ki jo vodi Marko Magajne, je nova slovenska restavracija v slavnem Michelinovem kulinaričnem vodniku za Slovenijo. Kot je izpostavljeno, restavracijo odlikuje že lokacija v parku, v središču katerega stoji baročni dvorec iz osemnajstega stoletja, nekoč grad Novo Celje, med jedmi pa izpostavljajo polento z govedino, reinterpretacijo slovenske klasike, in mozaik soma z ajdo z omako beurre blanc in porom. Tudi klet z več kot 600 etiketami je po oceni Michelina med najbolj izjemnimi v Sloveniji. Magajne je prejel še nagrado Young Chef Award za mladega kuharskega talenta. Gašper Puhan, lastnik Galerije okusov, je povedal: »V tem trenutku seveda prevladuje veselje, kaj pa drugega. Kasneje bodo verjetno občutki bolj mešani, kajti s tako nagrado so povezane tudi nove oblike odgovornosti.« Ekipa šteje deset ljudi, najbolj izstopajoča osebnost je seveda chef Marko Magajne.

Deset restavracij

Z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša deset slovenskih restavracij, ena več kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2026 obdržala najvišje priznanje, tri zvezdice, Restavracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala dve, še osem restavracij se jih ponaša z eno. Med njimi novinka Galerija okusov. Po eno zvezdico so obdržale Restavracije Cob iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, Hiša Linhart, kjer ustvarja Uroš Štefelin, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom, Grič z Luko Koširjem, Dam z Urošem Fakučem, Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem in Restavracija Pavus z Markom Pavčnikom (Grad Laško).

Podelitev Michelin zvezdic 16.06.2026 FOTO: Blaž Samec

Michelinov vodnik si je v zadnjih mesecih očitno s Celjem dal kar precej dela. Predstavili so tudi novo nagrado, imenovano otvoritev leta. Pripisujejo, da to lahko opisuje tudi prerod restavracije, kajti Gostilna Francl iz Celja, ki je to nagrado dobila, nikakor ni nova, je pa sveže in na neki način zares prelomno, kako jo vodi mladi Sebastijan Kovačič.

Nagrado Sommelier Award je prejel Nejc Farčnik, Grič (Šentjošt nad Horjulom), priznanje pa je poklon sommelieru, ki s poglobljenim znanjem o vinih, občutkom za harmonijo okusov ter osebnim pristopom ustvari izkušnjo, ki presega zgolj strežbo. Nagrada Service Award je letos pripadla Petru Patajcu, Gostilnica Ruj (Dol pri Vogljah), ki po oceni Michelinovih ocenjevalcev izstopa po prijaznosti ter toplem in sproščenem sprejemu gostov, zaradi česar ustvarja občutek domačnosti in pristne gostoljubnosti.

V Michelinov vodnik za Slovenijo se je letos uvrstilo 74 restavracij, dve več kot lani. Izbranih (selected) je 52, od tega kar šest novih, je razvidno iz objave ob današnji razglasitvi na spletni strani STO. Nove v tem izboru so restavracije Bistro 9:45 (Bovec), Bistro Štorja (Postojna), Gostilnica Barba (Novo mesto), Hiša Polonka (Kobarid), Restavracija Mangrt (Bovec) in Srebrna vilica (Piran).