  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREPOVED EKSOTIČNIH LJUBLJENČKOV

Imate doma servala? Kmalu ga boste morali oddati v zatočišče ali živalski vrt

Kače ostajajo na seznamu dovoljenih vrst.
Lastniki se bodo morali od servalov posloviti. Kam jih bodo oddali, za zdaj še ni znano. FOTO: Ajr_images/Getty Images
Lastniki se bodo morali od servalov posloviti. Kam jih bodo oddali, za zdaj še ni znano. FOTO: Ajr_images/Getty Images
Pija Kapitanovič
 27. 1. 2026 | 08:20
4:38
A+A-

Novela zakona o zaščiti živali, sprejeta lani, prinaša eno najobsežnejših sprememb glede posedovanja živali v Sloveniji doslej. Z uvedbo seznama dovoljenih živalskih vrst država jasno sporoča, da eksotične in prostoživeče živali ne sodijo v domače okolje, ne glede na njihovo priljubljenost ali tržno vrednost. Pravilnik o določitvi seznama dovoljenih vrst živali mora biti sprejet najpozneje do 20. februarja. Do takrat ostaja vprašanje, kako bo država v praksi reševala položaj živali, ki jih lastniki po novi ureditvi ne bodo več smeli imeti. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so potrdili, da na seznamu dovoljenih vrst – čeprav gre uradno šele za osnutek – ne bo divjih mačk, kot so servali, in hibridnih mačk, na primer savank, prav tako ne bo nobenih primatov, na primer pritlikavih marmozetk, kapucink, makakov in drugih manjših opic, ki se pojavljajo kot eksotični hišni ljubljenčki.

Nova ureditev je že dobila prvo sodno oziroma ustavno epizodo.

Pri oblikovanju seznama, poudarjajo na ministrstvu za kmetijstvo, ne izhajajo iz eksotičnosti ali zanimivosti posamezne vrste, temveč iz vprašanja dobrobiti živali. Ključno merilo je, ali je povprečen imetnik sploh sposoben dolgoročno zagotavljati razmere za dostojno življenje živali, od primerne nastanitve in prehrane do veterinarske oskrbe, socialnih stikov in možnosti izražanja naravnega vedenja. »Pri številnih prostoživečih vrstah to v domačem okolju preprosto ni mogoče,« pojasnjujejo. Opozarjajo še na tveganje za ljudi, druge živali in naravo, zlasti ob morebitnem pobegu ali izpustu v okolje. Na seznamu dovoljenih vrst sicer ostajajo med ptiči denimo kakaduji, nimfe agapornisi, škrlatne rozele, različni aleksandri, amazonke, aratinge, pirure, med plazilci želve, in sicer grška, mavrska, ruska in širokoroba, med kuščarji gekoni, kameleoni, agame, legvani, med kačami pa so dovoljeni tudi pitoni, navadni udavi in goži.

Prehodno obdobje

Zakon predvideva prehodno obdobje za lastnike živali, ki ne bodo uvrščene na seznam dovoljenih vrst. Te bodo lahko obdržali do njihove naravne smrti, če jih bodo v 12 mesecih ustrezno označili in prijavili. Pomembna izjema so divje mačke, medvedi in volkovi. Njihovi lastniki bodo morali živali v šestih mesecih po uveljavitvi pravilnika oddati v zatočišče ali živalski vrt, ki izpolnjuje zakonske pogoje za oskrbo. V ZOO Ljubljana opozarjajo, da klasična zavetišča za zapuščene živali niso primerna za dolgotrajno oskrbo divjih živali ali primatov. »Zavetišča so namenjena predvsem psom in mačkam ter niso prilagojena zahtevnim potrebam eksotičnih vrst,« poudarja v. d. direktorja Suzana Gajić. Po njenih besedah ne pričakujejo, da bi večina teh živali končala v zavetiščih, temveč v specializiranih ustanovah ali zatočiščih, ob sodelovanju države in pristojnih služb. Težava je tudi dejstvo, da v Sloveniji ni uradne evidence eksotičnih hišnih živali, zato natančnih ocen o njihovem številu ni.

Piton bo še naprej dovoljen za domačo žival. FOTO: Špela Ankele
Piton bo še naprej dovoljen za domačo žival. FOTO: Špela Ankele

Nova ureditev je že dobila tudi prvo sodno epizodo. Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo Domžalčana Sama Mazovca, lastnika servala, ki je želel preprečiti, da bi moral svojo divjo mačko oddati v živalski vrt ali zavetišče. Mazovec je prepričan, da novi zakon o zaščiti živali »posega v njegove pravice«, saj prepoved posedovanja mačk iz družine Felidae velja tudi za živali, ki so bile »zakonito pridobljene pred spremembo zakonodaje«. V pobudi je poudaril, da so pogoji za pridobitev dovoljenja kot gojitelj ali živalski vrt zanj »nedosegljivi«, zakon pa da »nesorazmerno posega v njegovo premoženje in čustveno vez z živaljo«. Ustavno sodišče se do teh očitkov vsebinsko ni opredelilo. Pojasnilo je, da izpodbijana določba »sama po sebi še ne določa, ali je serval dovoljena vrsta«, saj bo to vprašanje predmet prihodnjega podzakonskega predpisa ministrstva. Kot je zapisalo, bo »seznam dovoljenih vrst določilo šele ministrstvo«, zato pobudnik trenutno »nima neposrednega pravnega interesa«, ki je procesni pogoj za začetek postopka pred ustavnim sodiščem. Ker ta pogoj ni izpolnjen, je sodišče pobudo zavrnilo in se »ni opredeljevalo do predloga za začasno zadržanje zakona«. Pija Kapitanovič

Več iz teme

eksotične živalizakonprepovedhišni ljubljenčkizakon o zaščiti živali
ZADNJE NOVICE
08:13
Novice  |  Slovenija
OKREPITEV V EKIPI

Se danes obeta še ena politična bomba? Logar bo ob 11. uri predstavil ...

Demokrati Anžeta Logarja napovedali predstavitev okrepitev v ekipi, Inštitut 8. marec pa bo predstavil sume nezakonitega financiranja stranke Demokrati. Anžeta Logarja.
Mitja Urbančič27. 1. 2026 | 08:13
08:05
Bulvar  |  Glasba in film
IZJEMEN USPEH

Slovenska režiserka osvojila Trst, na festivalu je slavil njen Fantasy

To je potrditev za vso ekipo, pravi režiserka Kukla.
27. 1. 2026 | 08:05
07:42
Novice  |  Slovenija
PLATFORMA WOLT

V slabem vremenu je dostava dražja, dostavljavci pa ob dodatek in še napitnino

Izvajalci pri platformi Wolt razočarani nad dodatkom za težje delovne razmere.
Andrej Bedek27. 1. 2026 | 07:42
07:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Je Damjan res zažgal svojega prijatelja?

Priča Stanko G. je presenetil z novim imenom. A ga ni mogoče zaslišati, saj je umrl lani decembra.
Aleksander Brudar27. 1. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Čebulo skoraj vsi pražimo narobe – kako jo pripraviti, da bo lažja za prebavo

Vas po uživanju čebule napihuje? Preverite, kako jo pravilno pražiti, da bo prijaznejša do želodca in še okusnejša.
Kaja Berlot27. 1. 2026 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Domači trači
BI JO PREPOZNALI?

Neverjetna vizualna preobrazba: La Toya se vrača na televizijske zaslone (FOTO)

Nekdanja tekmovalka bo letos znova nastopila v šovu Kmetija, gledalce pa je presenetila z izrazito drugačnim videzom.
27. 1. 2026 | 07:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki