Imate doma te pistacije? Nikar jih ne uživajte

Podjetje Bimed je iz prodaje odpoklicalo več serij oluščene pistacije zaradi povečane vsebnosti aflatoksinov.

Odpoklicani proizvodi so: Pistacija oluščena 10 kg, LOT 491120, rok uporabe 31. 5. 2027; Pistacija oluščena 1 kg, LOT 081026, rok uporabe: 8. 10. 2026; in Pistacija oluščena 100 g, LOT 121026, rok uporabe 12. 10. 2026. Podjetje Bimed kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja.

Aflatoksini so strupene kemijske snovi, ki jih izločajo plesni na živilih in krmi. Različne vrste plesni izločajo različne strupene snovi, imenovane mikotoksini. Aflatoksini so strupi naravnega izvora, ki so tudi močno rakotvorni, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz). »Najpogosteje so z aflatoksini onesnaženi zemeljski oreščki (arašidi, indijski oreščki) in pistacije ter posledično arašidovo maslo. Lahko tudi drugi oreščki (mandlji, lešniki in drugi lupinarji), fige in drugo suho sadje, kakavova zrna, začimbe, riž, fižol, sončnična semena, koruza in druga žita ter izdelki iz njih. Z aflatoksini onesnažene lupine oreščkov vidimo kot sive ali črne pege znotraj lupine. Zelo dovzetni za to onesnaženje so predvsem plodovi, bogati z olji,« še dodajajo na Nijz.

Odpoklicana plišasta gorila ...

Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu igrače plišaste gorile s spletne tržnice Shein proizvajalca Hebei Baojie Technology. Igrača je odpoklicana, ker predstavlja tveganje za zadušitev.

Plišasta gorila je sive barve in velika 23 centimetrov, serijska številka je 2-Toys-001, črtna koda pa PB2510230138357. Igrača predstavlja tveganje za zadušitev. Majhni deli (oči) se lahko zlahka ločijo, zaradi šibkih šivov pa je dostopen tudi vlaknast material za polnjenje. Majhni otroci lahko te dele ali polnilo dajo v usta, kar lahko povzroči zadušitev. Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

... in električni skiro

Tržni inšpektorat je bil preko sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu električnega skiroja Urban Glide proizvajalca Yongkang Vito Technology. Elektronski krmilnik skiroja ne zagotavlja, da je hitrost trajno omejena na največ 25 km/h, zato lahko pride do prekoračitve omejitve hitrosti.

Model odpoklicanega izdelka je RIDE 500CT, EAN koda 3700092649626, distributerja pa Avtera in Harvey Norman trading. Iz obvestila Safety Gate izhaja, da elektronski krmilnik skuterja ne zagotavlja, da je hitrost trajno omejena na največ 25 km/h. Posledično lahko pride do prekoračitve omejitve hitrosti, kar zvišuje tveganje, da bi uporabnik izgubil nadzor nad skirojem, padel in se poškodoval. Distributer Avtera kupce prosi, da naj končni uporabnik nemudoma preneha uporabljati izdelek. Skiroja naj ne spreminja in ne odstranjuje omejitve hitrosti. Prav tako naj ga ne vrača na prodajno mesto brez dogovora, pač pa naj najprej pokliče ali piše Avteri, da se dogovori za prevzem in brezplačno posodobitev programske opreme krmilnika ali za povrnitev kupnine, so še sporočili iz distributerja.