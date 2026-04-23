Imate doma te testenine? Pozor, vsebujejo lahko salmonelo

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi možne prisotnosti bakterije Salmonela iz prodaje umaknila sušene jajčne testenine tagliatelle S Budget (500 g) italijanskega proizvajalca Pastificio Attilio Mastromauro, ki jih pod svojo trgovsko znamko distribuira in prodaja Spar Slovenija.

EAN koda izdelka je 8057204094238, rok uporabe pa 24. marec 2028. Uprava za varno hrano kupce prosi, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.