Na zadnji izredni seji Občinskega sveta Občine Radenci je znova počilo med županom Romanom Leljakom in enim izmed opozicijskih svetnikov. Besedni dvoboj, ki je bil ujet tudi na videoposnetku in se hitro razširil po družbenih omrežjih, je povzročil val odzivov med občani. Objavila ga je Neodvisna lista

Do spora je prišlo med razpravo o izvajanju proračunskih zavez. Svetnik je županu očital, da ne izpolnjuje obljub, danih ob sprejemanju proračuna: »Rekli ste, da vse, kar daste v proračun, tudi izvedete. To je vaša laž,« mu je očital med drugim. Župan ga je večkrat prekinil in poskušal ustaviti njegovo razpravo, češ da nima pravice do takšnih izjav. Napetost v sejni dvorani je naraščala. Svetnik je županu očital tudi pomanjkanje transparentnosti in spoštovanja do opozicije: »Rekli ste, naj pridemo na občino po podatke, a ko pridemo, vam to ni všeč. Naredite iz tega dramo in potem še lažete.« Župan Leljak mu je ob tem odvzel besedo in poskušal nadaljevati sejo, vendar je svetnik protestno zapustil dvorano in mu zabrusil, da ga ne more videt.

Odnosi na radenskem občinskem svetu so torej napeti, pri čemer so besedni spopadi med županom in svetniki postali že stalnica sej.