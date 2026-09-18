Incident v UKC Ljubljana: zaposlena je vsaj eni osebi posredovala fotografije bolnikov

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so za POP TV potrdili, da obravnavajo incident, ko je zaposlena z vsaj eno osebo delila fotografije bolnikov med zdravljenjem. O dogodku so že konec julija obvestili tudi Informacijskega pooblaščenca in zastopnika pacientovih pravic ter podali prijavo na policijo, so pojasnili v največji bolnišnici. V uredništvo so namreč prejeli tri posnetke zaslona, na prvem je bolnik s hudimi opeklinami, na drugem speča pacientka po amputaciji in na tretjem dokumentacija z nekaterimi občutljivimi osebnimi podatki.

Zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj je za POP TV ocenil, da »ne gre le za nepremišljeno potezo v sicer zasebni komunikaciji s prijatelji, temveč grob poseg v zasebnost pacientov, ki si ga ne bi smel dovoliti nihče, ki dela z bolnimi«.

V UKC Ljubljana so potrdili nepooblaščeno posredovanje fotografije. Gre za hudo kršitev, so poudarili, zato so zaposleni izrekli pisni opomin pred odpovedjo. Premestili so jo v drugo delovno okolje, kjer dela pod nadzorom in brez telefona, napotili pa so jo tudi na dodatno obvezno izobraževanje. Po Sušljevem mnenju bi moral tak človek zapustiti delovno mesto. Ustanova bi morala zoper kršitelje najstrožje ukrepati, da se kaj takšnega ne bi več ponovilo, in predvsem o kršenju pravic nemudoma obvestiti bolnike oziroma njihove svojce. V UKC Ljubljana so za televizijo pojasnili, da so pacienta o tem, da ga je zaposlena med zdravljenjem fotografirala, želeli obvestiti osebno prihodnji teden.

Dogodek močno obžaluje

Primer obravnava tudi zbornica zdravstvene in babiške nege. V zbornici so potrdili, da so UKC Ljubljana zaprosili za pojasnilo in ga tudi prejeli pred dvema dnevoma, zdaj pa bo posredovano dokumentacijo pregledala njihova komisija in odločila o nadaljnjih postopkih. Kot so še zapisali v UKC, zaposlena dogodek močno obžaluje. Do tega dogodka o njej niso prejeli nobene pritožbe, nasprotno, deležna naj bi bila celo pohval.