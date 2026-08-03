Indira po petih letih dočakala dvigalo

Po več letih prizadevanj, številnih dobrodelnih dogodkih ter podpori posameznikov, organizacij in donatorjev so v Kamniku uresničili pomemben skupni cilj: Indiri Radič so omogočili varnejši, lažji in bolj samostojen dostop do doma. Za uresničitev projekta so v vseh letih zbrali 60.000 evrov, del sredstev pa so prispevali tudi stanovalci, kar je omogočilo vgradnjo sodobnega dvigala. Pred dnevi so ga namenu slavnostno predali župan Matej Slapar, upravnik večstanovanjske stavbe Dejan Perčič ter Indira in Iso Radič. Gre za srečni konec zgodbe o srčnosti, solidarnosti in povezanosti ljudi.

Pobuda za dvigalo se je leta 2021 začela z željo Isa Radiča, ki je želel olajšati bivanje svoji gibalno ovirani hčerki Indiri. Očetova želja je prerasla v skupni projekt. Iso Radič je poudaril, da sta bila prenašanje hčerke po stopnicah in vsakodnevno soočanje z ovirami huda obremenitev, zato je z veliko hvaležnostjo zrl v novo dvigalo, ki prinaša veliko olajšanje za vso družino. »Pri tem projektu nihče ni zmogel sam. Vsak je prispeval svoj del, in sicer od pobudnikov in donatorjev do izvajalcev in stanovalcev. Vesel sem, da smo skupaj našli rešitve in da lahko danes vidimo rezultat našega skupnega dela,« je dejal upravnik večstanovanjskega objekta Dejan Perčič.

60 tisoč EVROV

so zbrali ljudje dobrega srca.

Za uresničitev projekta so v vseh letih zbrali 60.000 evrov.

Pot ni bila kratka, vendar sta vztrajnost in pripravljenost pomagati pripeljali do trenutka, ko so Indiri odprli vrata do bolj dostopnega doma. Župan Matej Slapar je prisluhnil zgodbi Indirinega očeta: »Ko mi je Iso Radić predstavil željo, da bi svoji hčerki omogočil lažji dostop do doma, sem vedel, da moramo poiskati rešitev. Takrat si nismo predstavljali, kako dolga bo pot, vendar nas je prav ta zgodba povezala in spodbudila, da nismo obupali. Predvsem je bil projekt uresničljiv tudi zaradi zdajšnjega upravnika Dejana Perčiča, ki je s svojim znanjem, vztrajnostjo in izjemno angažiranostjo pomembno prispeval k njegovi izvedbi. Z iskanjem ustreznih rešitev je poskrbel, da je bila investicija izvedena bistveno ugodneje od prvotnih ocen, s čimer je projekt postal finančno dosegljiv in izvedljiv.«

»Takrat si nismo predstavljali, kako dolga bo pot.«

Indira je ob tej priložnosti s hvaležnostjo povedala: »Vsem, ki ste kakor koli pomagali pri tem, da imam dvigalo, se iskreno zahvaljujem, predvsem pa hvala županu Mateju Slaparju. To dvigalo mi bo zelo olajšalo vsakdanje življenje in mi omogočilo več samostojnosti. Vesela sem in hvala za vašo dobroto in podporo.«