Infarktni finiš predvolilne bitke: toliko mandatov se v nedeljo nasmiha Golobu in Janši

Letošnja predvolilna tekma bo v slovensko zgodovino zapisana kot ena najbrutalnejših in najbolj bizarnih vseh časov. Kdo bi si mislil, da se bo iz nedolžnih hamburgerjev in burekov sprevrgla v vsesplošno obračunavanje, v katerem ne manjka tujih špijonov, skrivnih srečanj, zasebnih letov iz Izraela na Brnik. Vmešavajo se prostozidarji, vplivneži vseh možnih barv in nazorov, lepijo se žaljivi plakati z bananami in mračnjaškimi obtožbami, na tnalu se zaradi Udbe 'naključno' spet pojavi slovenska komisarka v Bruslju, vmes na črpalkah začne celo zmanjkovati bencina (čeprav ga je v rezervah dovolj). Neznanci ustanavljajo neobstoječa finančna podjetja in vabijo na poslovna kosila ljudi, ki se ujamejo v past. No, ta podjetja potem čez noč izginejo, kot bi jih nikoli ne bilo. V javnost kapljajo prisluhi nekoč ene glavnih operativk vladne stranke, ki ima veliko povedati čez svoje kolegice. Ena od najbolj obiskanih spletnih strani v državi pa v nekaj dneh postane tista, kjer neznanci tu in tam zvečer objavijo nove prisluhe, kjer vplivni Slovenci prostodušno razlagajo stvari, ki se jih ne bi sramoval tudi scenarist za Jamesa Bonda. No, ker v vsakem pravem vohunskem trilerju ne manjka prsatih mladenk, smo dobili še seksi kandidatko za poslanko v čipkastem perilu. »Big, big drama show. Da ne bo ta naša mala država postala mini poligon za merjenje sil svetovnega formata«, je situacijo komentiral priljubljeni raper Rok Terkaj.

V nedeljo nas čaka veliki finiš te bitke. Kaj se bo zgodilo ob 19h, ne ve niti baba Vanga, imamo pa precej dobro predstavo. Inštitut za javnomnenjske raziskave Mediana je za našo medijsko hišo opravil še zadnje merjenje javnega mnenja – in rezultati so infarktni.

Poglejmo najprej lestvico strank, kjer so vključeni tudi neopredeljeni:

Stranka Podpora (%) Svoboda 18,9 % SDS 18,5 % NSi, SLS in Fokus 6,0 % SD 5,8 % Demokrati A. Logarja 5,8 % Levica in Vesna 5,5 % Resni.ca 4,2 % Prerod V. Prebiliča 3,2 % SNS 2,4 % Piratska stranka 2,3 % Zeleni in SG 0,7 % Mi, socialisti! 0,5 % Glas upokojencev 0,3 % Alternativa za Slovenijo 0,3 % Rešitev 0,3 % Sloga 0,2 % Karl Erjavec 0,0 % Ne vem, nobene, ne želim odgovoriti 25,2 %

Med opredeljenimi volivci je seznam prihodnjih parlamentarnih strank sledeč:

Stranka Opredeljeni volivci Mandati Svoboda 27,8 % 28 SDS 27,7 % 28 NSi, SLS in Fokus 8,8 % 8 Levica in Vesna 7,6 % 7 Demokrati A. Logarja 7,3 % 7 SD 5,5 % 5 Resni.ca 5,1 % 5

Vsak pravi politični navdušenec ob teh številkah vzame kalkulator v roke in začne preračunavati možne scenarije:

Scenarij A: levosredinska vlada! Svoboda Roberta Goloba ima 28 mandatov. V koalicijo vzamejo še naravne partnerje: SD Matjaža Hana (5 mandatov) in Levico z Vesno (7 mandatov), kar jim prinese skupaj 40 mandatov. Za sestavo vlade jih potrebujejo še 6. Najbolj logična poteza bo vabilo na kavo Anžetu Logarju . Njegovih 7 poslancev bi Golobu zagotovilo dovolj glasov za imenovanje nove vlade: 47 poslanskih sedežev . Kakšno ceno bi moral za to plačati, bo znano prihodnji teden. Če scenarij z Logarjem pade v vodo, Golob ostane brez veliko drugih možnosti. Resni.ca ima 5 mandatov, kar za Goloba en mandat je premalo.



levosredinska vlada! Svoboda ima 28 mandatov. V koalicijo vzamejo še naravne partnerje: SD (5 mandatov) in Levico z Vesno (7 mandatov), kar jim prinese skupaj 40 mandatov. Za sestavo vlade jih potrebujejo še 6. Najbolj logična poteza bo vabilo na kavo . Njegovih 7 poslancev bi Golobu zagotovilo dovolj glasov za imenovanje nove vlade: . Kakšno ceno bi moral za to plačati, bo znano prihodnji teden. Če scenarij z Logarjem pade v vodo, Golob ostane brez veliko drugih možnosti. Resni.ca ima 5 mandatov, kar za Goloba en mandat je premalo. Scenarij B: desnosredinska vlada! SDS Janeza Janše ima prav toliko mandatov kot Golob, to je 28. V koalicijo vzamejo naravnega partnerja NSi s SLS in Fokusom. Tako pridejo do 36 mandatov. Potem se bo začelo kupčkanje: Demokrati Anžeta Logarja bi bili naslednji naravni partner in tukaj bo znano, koliko vroče predvolilne juhe med Janšo in Logarjem se bo pojedlo. A tudi omenjeni desnosredinski trojček zbere le 43 mandatov. Potrebuje še tri. Tu bi Janši na pomoč lahko priskočil Zoran Stevanović , ki bi mu zagotovil 5 mandatov. Z 48 poslanci bi Janša lahko sestavil novo desnosredinsko vlado.



Scenarij B: desnosredinska vlada! SDS ima prav toliko mandatov kot Golob, to je 28. V koalicijo vzamejo naravnega partnerja NSi s SLS in Fokusom. Tako pridejo do 36 mandatov. Potem se bo začelo kupčkanje: Demokrati Anžeta Logarja bi bili naslednji naravni partner in tukaj bo znano, koliko vroče predvolilne juhe med Janšo in Logarjem se bo pojedlo. A tudi omenjeni desnosredinski trojček zbere le 43 mandatov. Potrebuje še tri. Tu bi Janši na pomoč lahko priskočil , ki bi mu zagotovil 5 mandatov. bi Janša lahko sestavil novo desnosredinsko vlado. Scenarij C: scenarija C ne najdemo. Brez "velike dvojice", Svobode ali SDS, vlade ne bo možno sestaviti, četudi bi se združilo vseh pet preostalih strank skupaj. Če vi, spoštovani bralci, poznate scenarij C, nam pišite v spodnjem obrazcu. Veseli bomo vašega razmisleka.

Edini, ki bi lahko premešal zgornji scenarij, je vstop Vladimirja Prebiliča v parlament. To je hipotetično možno ob upoštevanju zgornje meje intervala zaupanja, kjer Prerod za nekaj desetink prileze čez parlamentarni prag. Ali obratno: hipotetično je možen tudi izpad Resni.ce, ki pri spodnjem robu intervala zaupanja ne dosega dovolj podpore za vstop v parlament. Kot pojasnjuje šefica Mediane Janja Božič Marolt, pa zgoraj zapisane številke niso napoved nedeljskega rezultata, ampak le en možen scenarij štiri dni pred volitvami, ko je neodločenih četrtina izmerjenih volivcev, le polovica pa jih odgovarja, da do nedelje zagotovo ne bo spremenilo svoje odločitve.

Volilna udeležba celo do 80 %?

Na vprašanje, kako verjetno se boste udeležili volitev v Državni zbor, ki bodo v nedeljo 22. marca 2026, so vprašani povedali sledeče:

Odgovor Delež (%) Zagotovo da 59,6 % Verjetno da 21,2 % Mogoče da, mogoče ne 5,3 % Verjetno ne 5,2 % Zagotovo ne 8,8 %

Če seštejemo tiste, ki se bodo zagotovo in verjetno udeležili volitev, pridemo prek 80 % volilne udeležbe!

O raziskavi

Raziskavo je opravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana. Uporabljeno je bilo telefonsko in spletno anketiranje, CATI+CAWI. Čas anketiranja: 16.3. - 18. 3. 2026. Numerus: 1598, vključeni polnoletni prebivalci Slovenije, populacija je po spolu, starosti, regiji in izobrazbi reprezentativna za Slovenijo. Največja možna standardna napaka ocene deleža (pri deležu 50 %) znaša 1,3 %.

Imate predlog, kako v nedeljo zvečer sestaviti novo vlado? Povejte nam!