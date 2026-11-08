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ŽIVLJENJE MED VINOGRADI

Ingrid Mahnič letošnji grb odličnosti v turizmu

Pomembno je zaznamovala ponudbo slovenske Istre.
Že od leta 1983 povezujejo vinogradništvo, gostinstvo in turizem. FOTO: Branko Furlanič

Že od leta 1983 povezujejo vinogradništvo, gostinstvo in turizem. FOTO: Branko Furlanič

Dve desetletji je vodila Društvo vinogradnikov slovenske Istre in povezovala istrske vinarje. FOTO: Jakob Bužan

Dve desetletji je vodila Društvo vinogradnikov slovenske Istre in povezovala istrske vinarje. FOTO: Jakob Bužan

Malvazija je ena od osrednjih zgodb, s katerimi že desetletja promovira istrsko vinsko tradicijo. FOTO: Kmetija Mahnič

Malvazija je ena od osrednjih zgodb, s katerimi že desetletja promovira istrsko vinsko tradicijo. FOTO: Kmetija Mahnič

Vino, domača kulinarika in pristno istrsko gostoljubje so nepogrešljiv del turistične zgodbe družinske kmetije. FOTO: Kmetija Mahnič

Vino, domača kulinarika in pristno istrsko gostoljubje so nepogrešljiv del turistične zgodbe družinske kmetije. FOTO: Kmetija Mahnič

Priznanje je prejela v družbi predstavnikov piranske občine in turizma. FOTO: TZ Portorož

Priznanje je prejela v družbi predstavnikov piranske občine in turizma. FOTO: TZ Portorož

Družinska kmetija Mahnič v Dragonji je bila med prvimi v slovenski Istri, ki so klasično kmetijsko dejavnost združile s turizmom. FOTO: Kmetija Mahnič

Družinska kmetija Mahnič v Dragonji je bila med prvimi v slovenski Istri, ki so klasično kmetijsko dejavnost združile s turizmom. FOTO: Kmetija Mahnič

Že od leta 1983 povezujejo vinogradništvo, gostinstvo in turizem. FOTO: Branko Furlanič
Dve desetletji je vodila Društvo vinogradnikov slovenske Istre in povezovala istrske vinarje. FOTO: Jakob Bužan
Malvazija je ena od osrednjih zgodb, s katerimi že desetletja promovira istrsko vinsko tradicijo. FOTO: Kmetija Mahnič
Vino, domača kulinarika in pristno istrsko gostoljubje so nepogrešljiv del turistične zgodbe družinske kmetije. FOTO: Kmetija Mahnič
Priznanje je prejela v družbi predstavnikov piranske občine in turizma. FOTO: TZ Portorož
Družinska kmetija Mahnič v Dragonji je bila med prvimi v slovenski Istri, ki so klasično kmetijsko dejavnost združile s turizmom. FOTO: Kmetija Mahnič
Janez Mužič
 8. 11. 2026 | 16:20
3:22
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INGRID MAHNIČ je ženska, ki ji slovenska Istra dolguje marsikatero dobro vinsko zgodbo. Že desetletja je tesno povezana z malvazijo in razvojem turizma na piranskem podeželju. Večino življenja je preživela med vinogradi, buteljkami in gosti, ob tem pa vztrajno skrbela, da bi istrsko vino, kulinarika in gostoljubje postali prepoznavni tudi za mejami domače pokrajine. Za dolgoletno delo pri razvoju turizma na piranskem podeželju ter promociji Portoroža, Pirana, istrskega vinarstva in kulinarike je prejela letošnji grb odličnosti v turizmu.

Posebna vrednost

Priznanje je pomembna potrditev njenega večdesetletnega dela, s katerim je zaznamovala tako vinski prostor kot turistično ponudbo slovenske Istre. Družinska kmetija Mahnič v Dragonji deluje že od leta 1983 in je bila med prvimi v slovenski Istri, ki so klasično kmetijsko dejavnost povezale s turizmom. Obiskovalcem niso ponudili zgolj vina, temveč celovito doživetje istrskega podeželja, njegove tradicije, kulinarike in življenjskega sloga.

Obiskovalci danes ne iščejo več zgolj degustacije, ampak jih zanimajo zgodbe.

Na približno 15 hektarjih se prepletajo vinogradi, oljčniki, sadovnjaki in nasadi zelenjave. Med sortami, ki uspevajo na njihovih zemljiščih, imata posebno mesto malvazija in refošk. Obiskovalci lahko ob degustaciji spoznavajo tudi domačo kulinariko ter uživajo v razgledih proti solinam in morju. Mahničeva je prepričana, da je prav povezovanje vina, hrane, narave in ljudi tisto, kar daje istrskemu turizmu posebno vrednost.

Njeno ime je še posebno močno zapisano v zgodovini Društva vinogradnikov slovenske Istre, ki ga je vodila kar dve desetletji. V tem času je povezovala vinarje, spodbujala kakovost pridelave in si prizadevala za večjo prepoznavnost istrskih vin. Letos je po treh desetletjih delovanja društva predsedniško vlogo prepustila Matjažu Babiču.

Malvazija v središču

Ob jubileju so se ji tudi zahvalili za dolgoletni prispevek. Pomembno je zaznamovala portoroški Festival istrske malvazije in sodelovala pri številnih drugih vinskih prireditvah. Kot ambasadorka destinacije je sprejemala turistične in kulinarične novinarje, turistične agente ter organizatorje potovanj in jim predstavljala posebnosti slovenske Istre. Prav malvazija je bila ena od osrednjih zgodb njenega delovanja. Kot avtohtona istrska vinska sorta je postala pomemben del identitete regije, Mahničeva pa je s svojim delom pripomogla k temu, da njeno ime vse bolj odmeva tudi v širšem vinskem prostoru.

V letih njenega delovanja se je turizem precej spremenil. Obiskovalci po njenih besedah danes ne iščejo več zgolj degustacije, ampak jih zanimajo zgodbe vinogradov, način pridelave, avtohtone sorte in predvsem ljudje, ki stojijo za posameznim vinom. Prav to je posebnost njenega pristopa. Vino zna povezati s človekom, krajem in doživetjem. Gostu ne ponudi le kozarca, ampak mu približa pokrajino, iz katere vino prihaja, njeno tradicijo in ljudi, ki jo soustvarjajo. 

Priznanje je prejela v družbi predstavnikov piranske občine in turizma. FOTO: TZ Portorož
Priznanje je prejela v družbi predstavnikov piranske občine in turizma. FOTO: TZ Portorož

Vino, domača kulinarika in pristno istrsko gostoljubje so nepogrešljiv del turistične zgodbe družinske kmetije. FOTO: Kmetija Mahnič
Vino, domača kulinarika in pristno istrsko gostoljubje so nepogrešljiv del turistične zgodbe družinske kmetije. FOTO: Kmetija Mahnič

Družinska kmetija Mahnič v Dragonji je bila med prvimi v slovenski Istri, ki so klasično kmetijsko dejavnost združile s turizmom. FOTO: Kmetija Mahnič
Družinska kmetija Mahnič v Dragonji je bila med prvimi v slovenski Istri, ki so klasično kmetijsko dejavnost združile s turizmom. FOTO: Kmetija Mahnič

Dve desetletji je vodila Društvo vinogradnikov slovenske Istre in povezovala istrske vinarje. FOTO: Jakob Bužan
Dve desetletji je vodila Društvo vinogradnikov slovenske Istre in povezovala istrske vinarje. FOTO: Jakob Bužan

Malvazija je ena od osrednjih zgodb, s katerimi že desetletja promovira istrsko vinsko tradicijo. FOTO: Kmetija Mahnič
Malvazija je ena od osrednjih zgodb, s katerimi že desetletja promovira istrsko vinsko tradicijo. FOTO: Kmetija Mahnič

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