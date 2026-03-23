Inšpekcije spijo, vas pa trpi: v Vodicah čistilna akcija in še protestni shod

ZBOR VEČ KOT STO LJUDI

Moti jih avtoodpad na kmetijskem zemljišču.

Več kot sto prebivalcev občine Vodice se je v soboto zbralo ob Brniški cesti, kjer so pripravili opozorilni protestni shod civilne iniciative Vodice za odstranitev nelegalnega avtoodpada ob omenjeni cesti. Lastnik, ki ima tam veliko parcelo, je začel že okoli leta 2000 na svojem, sicer kmetijskem zemljišču zbirati in odlagati različne avtomobile in kmetijske ter gradbene stroje. Po ocenah je do sedaj na parceli odložil od 120 do 150 vozil, s tem da se razmere vsakodnevno spreminjajo. Kam lahko pripelje njegova dejavnost, je videti v eni od stranskih ulic, ob hiši, kjer živi in kjer je čisto ...