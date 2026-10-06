Inšpektorat ne bo uvedel nadzora zaradi otroka, ki je ostal zaklenjen v kombiju v Rožni dolini: »Predpisi iz naše pristojnosti niso bili kršeni«

Potem ko je 11-letni otrok s posebnimi potrebami po organiziranem prevozu v šolo ostal sam v zaklenjenem kombiju v ljubljanski Rožni dolini, smo dodatna pojasnila o pravilih pri takšnih prevozih poiskali še pri Inšpektoratu RS za infrastrukturo in energetiko. Zanimalo nas je predvsem, ali zakon vozniku nalaga, da mora po koncu vožnje preveriti vozilo, kakšne evidence mora voditi izvajalec in ali lahko dogodek pomeni kršitev predpisov s področja cestnega prevoza. Na inšpektoratu pojasnjujejo, da določeni organizirani prevozi šoloobveznih otrok sodijo pod Zakon o prevozih v cestnem prometu. Ta med posebne linijske prevoze uvršča prevoze delavcev, šoloobveznih otrok, dijakov in študentov do izobraževalnih ustanov ter prevoze oseb s posebnimi potrebami do zavodov in nazaj.

Takšen prevoz se mora izvajati na podlagi pisne pogodbe med organizatorjem in prevoznikom, pri čemer je seznam potnikov obvezni sestavni del pogodbe. Ključen pa je odgovor na vprašanje, ali mora voznik po koncu vožnje preveriti, ali so vsi otroci vozilo tudi dejansko zapustili. Na inšpektoratu odgovarjajo, da zakon tega izrecno ne določa. »Zgoraj omenjena zakonska določila tega ne predpisujejo. Lahko pa je tudi to urejeno v pisni pogodbi med organizatorjem prevoza in prevoznikom, vendar nam vsebina medsebojne pogodbe v tem primeru ni poznana,« so pojasnili.

Podobno velja za evidence. Zanimalo nas je, ali mora izvajalec voditi podatke, iz katerih bi bilo razvidno, kateri otrok je bil prevzet in kje je izstopil. Tudi tega zakonodaja, ki jo nadzoruje inšpektorat, ne zahteva. Na IRSIE so ob tem opozorili še na določbe Zakona o pravilih cestnega prometa, ki so v pristojnosti policije. Ta v 85. členu določa pravila za varno udeležbo oseb s posebnimi potrebami v prometu. Med drugim določa, da morajo imeti osebe s posebnimi potrebami v določenih okoliščinah spremljevalca oziroma da morajo tisti, ki so zanje odgovorni, poskrbeti, da s svojo udeležbo ne ogrožajo sebe ali drugih.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Pregled vozila je določen z internimi pravili

Na naše vprašanje, ali lahko dogodek, pri katerem otrok po končani vožnji ostane sam v zaklenjenem vozilu, pomeni kršitev predpisov s področja cestnega prevoza, je bil odgovor inšpektorata kratek in jasen. »Ne. Določbe zakonodaje, ki spadajo v pristojnost IRSIE, v tem primeru niso bile kršene.« Inšpektorat zaradi dogodka tudi ne bo uvedel nadzora. Kot so nam pojasnili, z dogodkom uradno niso bili seznanjeni, temveč so zanj izvedeli iz medijev. »Zaradi dejstva, da v tako opisanem dogodku ni podanih okoliščin in dejstev iz pristojnosti nadzora IRSIE, inšpekcijski nadzor ne bo uveden,« so zapisali.

To pa ne pomeni, da voznik v konkretnem primeru ni imel obveznosti pregleda vozila. Pri Ljubljanskem potniškem prometu so nam namreč že pred tem pojasnili, da je imel pogodbeni podizvajalec Borger-Gremo vzpostavljen interni postopek, po katerem mora voznik po zaključku vožnje vozilo pregledati. Namen takšnega postopka je prav preprečiti, da bi kateri od potnikov po koncu prevoza ostal v vozilu. Pri LPP so tudi potrdili, da pregled v konkretnem primeru ni bil izveden z dovolj visoko stopnjo skrbnosti, zaradi česar voznik otroka v kombiju ni opazil. Po njihovih informacijah naj bi deček med vožnjo zaspal, vendar so ob tem poudarili, da to na voznikovo dolžnost pregleda vozila ne vpliva.

Deček je bil pozneje najden v parkiranem in zaklenjenem kombiju na območju Rožne doline. Njegov jok in udarjanje po vozilu je zaslišala stanovalka, ki je poklicala policijo, otroka pa so nato skozi odprto okno spravili iz vozila. Po podatkih policije v dogodku ni bil poškodovan. Policija okoliščine še preverja zaradi suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, o ugotovitvah pa bo obvestila pristojno državno tožilstvo.