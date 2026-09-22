Inšpektorat opozarja! Lažne zdravstvene meritve na domu vas lahko veliko stanejo, bodite pozorni na tole

Zdravstveni inšpektorat opozarja na previdnost pri telefonskih klicih neznanih oseb, ki ponujajo različne zdravstvene storitve, preglede ali meritve, tudi na domu. Posebej pozorni naj bodo posamezniki, kadar se tisti, ki jih kličejo, sklicujejo na financiranje države, zdravstvenih institucij ali drugih javnih ustanov.

Pred odločitvijo za ponujeno storitev naj posameznik preveri, kdo jo ponuja, kje ima izvajalec sedež, katero storitev ponuja in ali je ta verodostojna, svetuje inšpektorat. Posebna previdnost je potrebna, če tisti, ki kliče, ne želi posredovati osnovnih podatkov o izvajalcu, če so informacije o storitvi nejasne ali zavajajoče oziroma če se sklicuje na domnevno financiranje ali podporo države. Previdnost je potrebna tudi pri vsiljivem načinu nagovarjanja.

Če podatkov o izvajalcu ni mogoče preveriti ali način nagovarjanja vzbuja dvom, inšpektorat svetuje zavrnitev ponudbe. Posamezniki naj neznanim ponudnikom po telefonu ne posredujejo osebnih ali zdravstvenih podatkov. Če je storitev ponujena na domu, pa naj brez predhodnega preverjanja neznanim osebam ne omogočijo vstopa v stanovanje. Ob sumu na prevaro, grožnjo ali druga ravnanja, ki bi lahko predstavljala kaznivo dejanje, naj posamezniki obvestijo policijo.

Inšpektorat še svetuje, naj posamezniki zdravstvene preglede in meritve opravljajo pri izvajalcih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Takšnih storitev na domu naj ne dovolijo zgolj na podlagi telefonskega nagovora neznanega ponudnika.