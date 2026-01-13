Inšpektorji na delu: visoke globe za vse, ki niso prilagodili objektov v javni rabi invalidov

Novela zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki je začela veljati danes, ureja prekrškovni postopek in globe zaradi neprilagojenih objektov v javni rabi invalidom. Hkrati določa način, na katerega je treba prilagoditi objekte in zunanjo ureditev, in lajša gradnjo zunanjih dvigal pri obstoječih objektih. Ob tem prinaša pravno podlago, da bo gradbena inšpekcija lahko opravljala nadzor nad prilagoditvijo teh objektov. Zakon iz leta 2010 je določil, da bi morali javni zavodi izvesti primerno prilagoditev obstoječih objektov v javni rabi že do 11. decembra lani.

V skladu z novelo se prilagoditve obstoječih objektov v javni rabi opravijo z gradbenimi deli in tehničnimi napravami, zvočnimi in svetlobnimi znaki, pisnimi informacijami in drugimi ustreznimi tehničnimi prilagoditvami. Obstoječi objekti v javni rabi morajo biti prilagojeni vsaj tako, da so invalidom dostopne vse storitve, ki se izvajajo v objektu v javni rabi, da so na voljo javnosti in da invalidi do njih dostopajo znotraj objekta. Obstoječe objekte v javni rabi in zunanje ureditve je treba v skladu z novelo prilagoditi tako, da so zagotovljena parkirna mesta za invalide, dostop do objekta, vstop, vertikalne in horizontalne povezave, sanitarije za invalide, elementi, ki slepim in slabovidnim omogočajo varno uporabo, in vsaj ena točka ali prostor, v katerem se s tehnologijo zagotavlja nemotena komunikacija za gluhe in naglušne.

Obstoječi objekti v javni rabi morajo biti prilagojeni vsaj tako, da so invalidom dostopne vse storitve, ki se izvajajo v objektu v javni rabi.

Visoke globe

Prilagoditve objektov v javni rabi delno ali v celoti zagotovi lastnik objekta ali dela objekta v javni rabi oziroma upravljavec stvarnega premoženja države ali občine. Izvzete so prilagoditve, ki jih tehnično ni mogoče izvesti, ki pomenijo nesorazmerno breme ali bi poslabšale pomembne zahteve objekta. O tem mora biti pripravljena ocena, ki jo lastnik ali upravljavec trajno hrani. Če gradbeni inšpektor ugotovi, da inšpekcijski zavezanec ni poskrbel za ustrezne prilagoditve, takšno prilagoditev odredi in hkrati postavi rok za izvedbo. Globa za prekršek znaša od 250 do 40.000 evrov.