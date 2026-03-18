NAPETOSTI PRED VOLITVAMI

Inštitut 8. marec napoveduje protestni shod, Nika Kovač: »Imeli smo prav glede Black Cube in SDS«

Ob napovedi shoda opozarjajo na odgovornost politike, vlogo volivcev ter pomen svobodnega in neodvisnega volilnega procesa.
Nika Kovač. FOTO: Jure Makovec AFP

Nika Kovač. FOTO: Jure Makovec AFP

Janez Janša. Leon Vidic/delo

Janez Janša. Leon Vidic/delo

Giora Eiland. FOTO: Black Cube

Giora Eiland. FOTO: Black Cube

Nika Kovač. FOTO: Jure Makovec AFP
Janez Janša. Leon Vidic/delo
Giora Eiland. FOTO: Black Cube
Kaja Grozina
 18. 3. 2026 | 17:03
 18. 3. 2026 | 17:03
Inštitut 8. marec je po nedavni izjavi državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade napovedal protestni shod na Trgu republike v Ljubljani. Povod za poziv predstavljajo navedbe, da poročilo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) kaže na neposredno tuje vmešavanje v volilni proces v Sloveniji.

Kot je po seji Sekretariata Sveta za nacionalno varnost dejal Vojko Volk, naj bi bili operativci izraelskega podjetja Black Cube v Sloveniji prisotni večkrat, po njegovih besedah najmanj štirikrat. Sova je za zdaj uradno potrdila en primer iz 11. decembra 2025, ko so predstavniki podjetja ob odhodu iz hotela in poti proti letališču Brnik opravili daljši postanek na Trstenjakovi ulici v Ljubljani. Čeprav uradna potrditev obiska sedeža SDS še ni bila podana, se prav na tej lokaciji nahaja sedež stranke.

Šlo naj bi za drugi dokumentirani stik med podjetjem Black Cube in Slovensko demokratsko stranko (SDS). Prvi naj bi se zgodil 22. decembra 2025, ko naj bi štirje predstavniki podjetja prispeli na sedež stranke, kjer naj bi jih sprejel njen predsednik Janez Janša. O tem naj bi obstajala tudi pričevanja, informacije o prihodu agentov iz Tel Aviva pa naj bi bile predstavljene članom parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Inštitut 8. marec ob tem opozarja, da takšna razkritja odpirajo resna vprašanja o integriteti volilnega procesa in morebitnih zunanjih vplivih na politično dogajanje v državi. V odzivu so poudarili, da gre za vprašanje, ki presega posamezno politično opcijo, saj zadeva temeljna načela demokratične ureditve.

Giora Eiland. FOTO: Black Cube
Giora Eiland. FOTO: Black Cube

»To je trenutek za odgovornost«

Pisatelj in režiser Vinko Möderndorfer je ob tem poudaril, da takšni dogodki zahtevajo jasno odgovornost: »To je trenutek za kazensko, moralno in politično odgovornost. Takšnega dogodka ne smemo normalizirati ali potisniti v ozadje z naslednjimi volitvami.« Po njegovih besedah so prav volitve prvi trenutek, ko lahko državljani jasno pokažejo, da takšnih praks ne sprejemajo. Na širši družbeni in zgodovinski kontekst je opozoril tudi direktor ZRC SAZU Oto Luthar, ki je poudaril, da se družbe pogosto ne naučijo iz preteklih napak: »Ni meje nasilja in nemoralnosti, kadar se posamezniki ali skupine za to zavestno odločijo,« je dejal in opozoril, da si družba ne sme več zatiskati oči.

Janez Janša. Leon Vidic/delo
Janez Janša. Leon Vidic/delo

Pravnica in profesorica Barbara Rajgelj je poudarila, da takšna ravnanja presegajo meje sprejemljivega političnega delovanja: »Na teh volitvah ne odločamo le o tem, kdo bo vodil državo, temveč tudi o tem, kakšna država želimo biti.« Po njenem mnenju imajo volivke in volivci jasno možnost, da zavrnejo politiko, v kateri cilji opravičujejo vsa sredstva. Na finančno razsežnost morebitnih operacij je opozoril direktor CNVOS Goran Forbici, ki je izpostavil vprašanje financiranja: »Takšne operacije stanejo milijon ali več evrov, zato ostaja ključno vprašanje, kdo je to plačal in kaj smo zaradi tega dolžni.« Organizatorji poudarjajo, da ne gre zgolj za politično polemiko, temveč za vprašanje zaščite demokracije in suverenosti države. Protestni shod bo potekal v petek ob 17. uri na Trgu republike, ob tem pa pozivajo k čim večji udeležbi tako na shodu kot tudi na prihajajočih volitvah. »Ne pristajamo na to, da tuji akterji posegajo v volitve v Sloveniji. Ne pristajamo na politiko, ki takšne posege omogoča ali prikriva. Slovenija pripada ljudem, ki v njej živimo,« so še zapisali.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

Osem desetletij sprememb, ki tiho poganjajo naše vsakdanje življenje

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

Osem desetletij sprememb, ki tiho poganjajo naše vsakdanje življenje

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Preprosta pravila, ki lahko rešijo življenje

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
CRIKVENICA

Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
3. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Igor Štemberger: »Državne obveznice veljajo za stabilno naložbo«

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZAGREB

Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
3. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
