Inštitut 8. marec napoveduje protestni shod, Nika Kovač: »Imeli smo prav glede Black Cube in SDS«

Inštitut 8. marec je po nedavni izjavi državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade napovedal protestni shod na Trgu republike v Ljubljani. Povod za poziv predstavljajo navedbe, da poročilo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) kaže na neposredno tuje vmešavanje v volilni proces v Sloveniji.

Kot je po seji Sekretariata Sveta za nacionalno varnost dejal Vojko Volk, naj bi bili operativci izraelskega podjetja Black Cube v Sloveniji prisotni večkrat, po njegovih besedah najmanj štirikrat. Sova je za zdaj uradno potrdila en primer iz 11. decembra 2025, ko so predstavniki podjetja ob odhodu iz hotela in poti proti letališču Brnik opravili daljši postanek na Trstenjakovi ulici v Ljubljani. Čeprav uradna potrditev obiska sedeža SDS še ni bila podana, se prav na tej lokaciji nahaja sedež stranke.

Šlo naj bi za drugi dokumentirani stik med podjetjem Black Cube in Slovensko demokratsko stranko (SDS). Prvi naj bi se zgodil 22. decembra 2025, ko naj bi štirje predstavniki podjetja prispeli na sedež stranke, kjer naj bi jih sprejel njen predsednik Janez Janša. O tem naj bi obstajala tudi pričevanja, informacije o prihodu agentov iz Tel Aviva pa naj bi bile predstavljene članom parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Inštitut 8. marec ob tem opozarja, da takšna razkritja odpirajo resna vprašanja o integriteti volilnega procesa in morebitnih zunanjih vplivih na politično dogajanje v državi. V odzivu so poudarili, da gre za vprašanje, ki presega posamezno politično opcijo, saj zadeva temeljna načela demokratične ureditve.

Giora Eiland. FOTO: Black Cube

»To je trenutek za odgovornost«

Pisatelj in režiser Vinko Möderndorfer je ob tem poudaril, da takšni dogodki zahtevajo jasno odgovornost: »To je trenutek za kazensko, moralno in politično odgovornost. Takšnega dogodka ne smemo normalizirati ali potisniti v ozadje z naslednjimi volitvami.« Po njegovih besedah so prav volitve prvi trenutek, ko lahko državljani jasno pokažejo, da takšnih praks ne sprejemajo. Na širši družbeni in zgodovinski kontekst je opozoril tudi direktor ZRC SAZU Oto Luthar, ki je poudaril, da se družbe pogosto ne naučijo iz preteklih napak: »Ni meje nasilja in nemoralnosti, kadar se posamezniki ali skupine za to zavestno odločijo,« je dejal in opozoril, da si družba ne sme več zatiskati oči.

Janez Janša. Leon Vidic/delo

Pravnica in profesorica Barbara Rajgelj je poudarila, da takšna ravnanja presegajo meje sprejemljivega političnega delovanja: »Na teh volitvah ne odločamo le o tem, kdo bo vodil državo, temveč tudi o tem, kakšna država želimo biti.« Po njenem mnenju imajo volivke in volivci jasno možnost, da zavrnejo politiko, v kateri cilji opravičujejo vsa sredstva. Na finančno razsežnost morebitnih operacij je opozoril direktor CNVOS Goran Forbici, ki je izpostavil vprašanje financiranja: »Takšne operacije stanejo milijon ali več evrov, zato ostaja ključno vprašanje, kdo je to plačal in kaj smo zaradi tega dolžni.« Organizatorji poudarjajo, da ne gre zgolj za politično polemiko, temveč za vprašanje zaščite demokracije in suverenosti države. Protestni shod bo potekal v petek ob 17. uri na Trgu republike, ob tem pa pozivajo k čim večji udeležbi tako na shodu kot tudi na prihajajočih volitvah. »Ne pristajamo na to, da tuji akterji posegajo v volitve v Sloveniji. Ne pristajamo na politiko, ki takšne posege omogoča ali prikriva. Slovenija pripada ljudem, ki v njej živimo,« so še zapisali.