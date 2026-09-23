Inštitut 8. marec ob dnevu športa v DZ: »Še hitreje, še hitreje gre dizel gor« (VIDEO)

Cena dizla je v Sloveniji presegla pomembno psihološko mejo dveh evrov za liter. Od 22. do 28. septembra je regulirana cena dizla 2,012 evra za liter, kar pomeni, da je liter goriva za voznike prvič postal dražji od dveh evrov. Na podražitev se je na družbenem omrežju Instagram odzval tudi Inštitut 8. marec. Objavil je kratek video, ob katerem je zapisal: »Še hitreje, še hitreje gre dizel gor. Dizel je 2,012 evra za liter, medtem naši politiki …«

Objava prihaja v času, ko je bila pozornost v državnem zboru usmerjena v dan slovenskega športa. Inštitut je tako izpostavil kontrast med političnim dogajanjem v parlamentu in vsakodnevnimi stroški, s katerimi se soočajo ljudje. Sporočilo Inštituta je mogoče razumeti kot politično-satiričen odziv na aktualno dogajanje.

Dan slovenskega športa tudi v državnem zboru

Dan slovenskega športa so aktivno počastili tudi v državnem zboru. Današnji praznik so povezali z dnevom zdravja ter poslance in zaposlene spodbudili, naj poslanske klopi in pisarniške stole zamenjajo za telesno dejavnost in gibanje v obliki desetminutnega aktivnega odmora. »Državni zbor bo dan slovenskega športa povezal z dnevom zdravja v državnem zboru. Dogajanje bo namenjeno poslankam, poslancem in zaposlenim, s poudarkom na pomenu gibanja, skrbi za zdravje ter vključevanju telesne dejavnosti v delovni dan,« so v državnozborski službi za odnose z javnostmi napovedali današnje, za slovenski parlament nevsakdanje dogajanje.

Pri izvedbi so sodelovali predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani z raziskovalno skupino SLOfit ter skupina za zdravje DZ. Raziskovalna skupina SLOfit je med aktivnim odmorom poslance in zaposlene v DZ povabila k meritvam stiska pesti in tapkanja. Udeleženci preizkusa so lahko neposredno prejeli povratno informacijo o svoji telesni zmogljivosti. »Vsako jutro se zbujam s športom in tako bo tudi v naslednjih desetletjih. Zagotovo si želim, da šport ostane nekaj, kar moramo vcepiti mladini in tudi zaposlenim v državnem zboru, zato da bomo imeli bistveno manj težav, kot jih imamo sicer,« je ob preizkusu dejal predsednik DZ Zoran Stevanović.

Prepričan je, da je dobra telesna pripravljenost pomembna tudi za poslanca: »Absolutno se strinjam, da bi morali poslanci posvetiti bistveno več časa in truda športu, ker nenazadnje vsaka psihična obremenitev pomeni tudi fizično obremenitev. Človek, ki je pripravljen na vse to, zagotovo lažje obvladuje vse strese.« Predsednik parlamenta se s športom ukvarja vsak dan: »Sedemkrat na teden, vsak dan zjutraj pred zoro,« je povedal predsednik DZ in ob tem odgovoril tudi na vprašanje, da »ni človeka, ki bi mu lahko dvignil pritisk«.

Po preizkusu tapkanja je bil nekoliko zadihan poslanec NSi, SLS in Fokusa Andrej Černigoj: »Zelo podpiram športno aktivnost, tudi sam sem tekač, in moram reči, da šport marsikaj dobrega potegne na plan. Če bi vsi športali, bi bila Slovenija veliko boljša in bolj pozitivno naravnana.« Prepričan je, da bi več telesne aktivnosti prineslo v poslanske klopi »boljše razprave in več spoštovanja drug do drugega«. Ob tem je predlagal, da bi pred razpravo vsakič naredili skupinsko ogrevanje. »S tem bi se povezali, predvsem pa tudi bolj spoštovali.«

Tudi podpredsednica DZ prisega na gibanje

Podpredsednica DZ iz vrst Svobode Nataša Avšič Bogovič je s športom povezana že od malega. Zanjo sta šport in vsakodnevna vadba sestavni del življenja. »Prepričana sem, da sem tudi zaradi tega v dobri kondiciji, da zdržim številne ure v zaprtih prostorih znotraj državnega zbora tako psihično kot fizično. Skratka, to je moje življenje,« je dejala podpredsednica DZ, ki se predvsem posveča teku, hitri hoji, hoji in vadbi na napravah.

Vodja raziskovalne skupine SLOfit na UL Gregor Jurak je dejal, da je hiter pregled pokazal, da imajo poslanci dober odnos do svojega zdravja in telesne zmogljivosti. Po njegovem mnenju pa bi lahko z aktivnimi odmori med sejami svojo pripravljenost za delo še izboljšali.

Kaj so pokazale meritve?

Za preizkus so izbrali dve preprostejši vaji, ki ne zahtevata predhodnega ogrevanja. S stiskom pesti merijo maksimalno moč, s čimer lahko hitro ocenijo zdravstveno tveganje za srčno-žilne, mišične in presnovne bolezni. »Test tapkanja pa kaže, kako smo sposobni hitro prenašati impulze, kar je povezano z našo sposobnostjo kognitivnega delovanja,« je še dejal Jurak.

V državnem zboru že deluje posebna delovna skupina strokovnih sodelavcev, ki daje pobude za aktivne odmore in različne oblike gibanja ter spodbuja skrb za telesno in duševno zdravje, s čimer skušajo blažiti posledice zahtevnega dela. Visoko raven športnega duha zaposlenih v slovenskem parlamentu kaže tudi polna kolesarnica, saj veliko zaposlenih prihaja v službo v DZ s kolesi.