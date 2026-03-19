IZRAELSKA OBVEŠČEVALNA AGENCIJA

Nikin Inštitut 8. marec predstavil odprto pismo o primeru Black Cube: »Janša je demantiral sam sebe«

Pismo je podpisalo več kot 40 intelektualcev, umetnikov in akademikov. Ob tem so opozorili na politične, demokratične in varnostne vidike primera ter pozvali k razkritju naročnikov in financiranja.
Podpisniki odprtega pisma. FOTO: Črt Piksi
G. P.
 19. 3. 2026 | 13:30
Danes je inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, predstavil odprto pismo z naslovom »Primer Black Cube: proti vmešavanju tuje vohunske družbe v slovensko predvolilno kampanjo«, ki ga je podpisalo več kot 40 intelektualcev, umetnikov, kulturnikov in akademikov. Pismo izraža podporo medijem in civilni družbi, ki so razkrili primer, ter obsodbo vmešavanja tuje obveščevalne družbe v predvolilno kampanjo.

Na tiskovni konferenci so med drugimi spregovorili tudi zgodovinar dr. Oto Luthar, sociolog dr. Gorazd Kovačič, umetnik Arjan Pregl in publicist dr. Aljoša Harlamov.

Dr. Luthar je ocenil, da primer Black Cube ni izoliran dogodek in da gre za širši vzorec političnega delovanja, ki temelji na manipulaciji in zanikanju resnice: »Ni več važno, kaj je res in kaj ni res. Gre za popolno ignoranco in podcenjevanje državljank in državljanov.« Arjan Pregl je opozoril, da bi vsaka stranka, ki bi uporabila tujo tajno službo za vohunjenje nad lastnimi državljani, v drugih državah postala politična zgodovina. Po njegovih besedah obstaja tveganje za širše družbene posledice, vključno z občutkom stalnega nadzora nad državljani.

Goraz Kovačič. FOTO: Črt Piksi

Dr. Harlamov je izpostavil vprašanje politične verodostojnosti in interesov: »Ne vidim razloga, zakaj bi kdorkoli volil politično opcijo, ki nima v ospredju slovenskih interesov.« Po njegovih besedah razkritja potrjujejo, da je retorika domoljubja pogosto povezana z bojem za oblast. Dr. Kovačič je izpostavil ključna vprašanja okoli financiranja operacije: »Možnosti so tri: stranka, zasebnik ali tuja država.« Če plačnik ni politična stranka, bi to po njegovem pomenilo hudo kršitev volilne zakonodaje in ogrožanje suverenosti. Po njegovih besedah bodo prihajajoče volitve odločale tudi o tem, ali bo ohranjena demokracija in suverenost države.

image_alt
Macron pravi, da je naš premier žrtev vpletanja v volitve, UKOM nam je potrdil, da Golob zvečer iz Bruslja pride na soočenje (VIDEO)

V pismu ne gre brez omembe Janeza Janše. Po poročanju medijev je Janša sprva zanikal kakršnekoli stike z izraelsko obveščevalno agencijo Black Cube in trdil, da se z njenimi predstavniki ni srečal. Vendar pa je po navajanju pisma dan zatem sam sebe demantiral, ko je na predvolilnem soočenju pohvalil delovanje agencije, ki je več let tajno snemala pogovore nekaterih vidnih slovenskih državljanov in posnetke uporabljala v času predvolilne kampanje. Pismo navaja, da je Janša ob tem retorično napovedal celo spomenik izraelski obveščevalni družbi. Poleg tega omenja Janša kot znanega po tesnih političnih zavezništvih, tudi z voditelji svetovne desnice, kot je Benjamin Netanjahu, kar naj bi potrdil z udeležbo na konferenci v Izraelu marca 2025 skupaj z Miloradom Dodikom in drugimi predstavniki skrajne desnice.

Med podpisniki, ki so najbolj prepoznavni v medijih, je tudi Slavoj Žižek.

