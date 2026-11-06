Inštitut 8. marec Slovencem poslal posebno sporočilo: »Držite pesti za našo Niko!« Kaj se dogaja?

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač se znova poteguje za pomembno mednarodno priznanje. Nominirana je za evropsko nagrado Woman in Action, ki jo je lani prejela posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese.

»Vesela novica: naša Nika je nominirana za nagrado Woman in Action!«

so zapisali in dodali, da gre za eno najpomembnejših nagrad za ženske v Evropi. Nagrada Woman in Action je namenjena ženskam, ki s svojim delovanjem na lokalni in širši evropski ravni prispevajo k družbenim spremembam. Podeljujejo jo v okviru priznanj Women of Europe Awards, ki jih pripravljata Evropsko gibanje International in Evropski ženski lobi.

Lani jo je prejela Francesca Albanese

Kako odmevno je priznanje, kaže tudi ime lanske dobitnice. Leta 2025 je nagrado Woman in Action prejela Francesca Albanese, posebna poročevalka Združenih narodov za položaj človekovih pravic na okupiranih palestinskih ozemljih.

Nika Kovač FOTO: Voranc Vogel

Za Niko Kovač to sicer ni prvo mednarodno priznanje. Leta 2024 je v Washingtonu prejela nagrado Vital Voices Global Leadership Award, ki jo podeljujejo ženskam za dosežke na področju človekovih pravic, opolnomočenja in družbenih sprememb. Kovačeva je tudi ena od vodilnih predstavnic evropske kampanje Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice), ki se zavzema za varen in dostopen splav v Evropski uniji. Januarja 2026 je prejela še naziv Delova osebnost leta 2025.