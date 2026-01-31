Inštitut 8. marec toži nekdanjega ministra Hojsa

ODŠKODNINA

Inštitut 8. marec od Aleša Hojsa terja 3000 evrov odškodnine. Zmotil jih je njegov tvit iz časa, ko so po Krasu divjali požari.

Slovenijo je julija 2022 zaznamoval boj gasilcev z obsežnimi požari na Krasu. Istočasno se je na omrežju X, skorajda tudi že kot požar, širil tvit nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, s katerim se je odzval na zapis slovenske predsednice Nataše Pirc Musar. Slednja, takrat še kandidatka za predsednico države, je zapisala, kako je »podlo in nedostojno, da nekdanja oblast, ki je zasluženo ni več«, Inštitut 8. marec označuje za krivega za požare na Krasu. Hojs ji je odgovoril, da je podlo in nedostojno, »da nekdanji oblasti podtika nekaj, česar nikoli ni počela«. Ter da Inštitut 8. marec ...