Gibanje za pravice Palestincev je na direktorja Instituta Jožef Stefan (IJS) naslovilo odprto pismo, v katerem so kritični do nedavnega obiska izraelske veleposlanice Ruth Cohen-Dar na institutu. IJS so ob tem pozvali, naj prekine vse morebitno sodelovanje z izraelskimi institucijami in državo ter ustavi dogovarjanje o novih oblikah sodelovanja.

Izraelska veleposlanica je IJS obiskala v torek, na institutu pa so ob tem na omrežju Facebook sporočili, da je »obisk potekal v prijetnem in odprtem vzdušju ter predstavljal lepo priložnost za izmenjavo pogledov, krepitev medsebojnega razumevanja in odpiranje možnosti za prihodnje sodelovanje«. Na fotografijah ob objavi je videti, da je veleposlanico sprejel tudi direktor instituta Leon Cizelj.

V Gibanju za pravice Palestincev ocenjujejo, da srečanje z izraelsko veleposlanico in želja po krepitvi sodelovanja z izraelsko državo sramotita ugled IJS. »V času, ko Izrael v Gazi izvaja genocid, na Zahodnem bregu pa etnično čiščenje, ko pobija, muči in strada palestinsko prebivalstvo, med njimi na deset tisoče otrok, pa tudi palestinske znanstvenike, raziskovalce in akademike ter sistematično uničuje palestinske univerze in raziskovalne ustanove, govoriti o prijetnem vzdušju in medsebojnem razumevanju ni in ne sme biti sprejemljivo,« so zapisali v odprtem pismu, naslovljenem na direktorja IJS.

Institut Jožef Stefan bi moral po njihovem mnenju kot največja raziskovalna institucija v državi predstavljati kritičen glas, še posebej v času, ko vlada sodelovanje z Izraelom spodbuja. Ob tem pozivajo IJS, naj prekine vse morebitno sodelovanje z izraelskimi institucijami in državo ter ustavi dogovarjanje o novih oblikah sodelovanja.

Tudi sama objava na Facebooku je bila deležna stotin komentarjev, med njimi so mnogi razočarani nad odločitvijo Inštituta, oglasilo se je celo nekaj zaposlenih, ki se z obiskom ne strinjajo.