Inštruktorica vožnje Marjetka na zabasani Primorki opazila znak, ki ga mnogi ne razumejo! »Z družino so nas čakali vsaj trije zastoji«

Primorska avtocesta je za številne voznike že dolgo prava preizkušnja potrpežljivosti. Zastoji, dela na cesti, zoženi pasovi in nervoza za volanom so v zadnjem obdobju skoraj vsakdanji prizor. Prav na enem od odsekov, kjer potekajo dela in kjer promet poteka po zoženih pasovih, pa je inštruktorica vožnje Marjetka Kramžar opazila nekaj, kar jo je spodbudilo k jasnemu opozorilu.

Kot je zapisala na facebooku, se je z družino vozila po Primorki. »Čakali so nas vsaj trije zastoji. V teh dneh je to na naših avtocestah skoraj že stalnica,« je zapisala. Ob tem pa jo je zmotilo predvsem to, da po njenem opažanju veliko voznikov ne ve, kaj pomeni znak »Vožnja v zamiku«.

Prometni znaki Vožnja v zamiku so v Sloveniji novost. Prikazuje, kako »varneje in bolj tekoče peljati skozi zaporo z zoženima pasovoma.« FOTO: Promet.si

Znak: Vožnja v zamiku

Kramžarjeva je v šali napisala, da ta znak nikakor ne pomeni, »da boste na cilj prišli z zamikom«, niti ne pomeni, »da je levi pas zdaj namenjen pogumnemu, drznemu prehitevanju« ali pa, »da se moramo voziti vštric s tovornjakom«.

Bistvo je precej bolj resno. Kot pojasnjuje inštruktorica vožnje, znak opozarja, »da je levi prometni pas širok samo 2 metra«. Vožnja v zamiku po njenih besedah pomeni, »da vozila ne vozimo vzporedno drugo ob drugem, ampak nekoliko zamaknjeno. Tako imajo vsi udeleženci v prometu več prostora in več časa za reakcijo.«

Posebna opozorila za vožnjo ob tovornjaku

Prav zato je posebej opozorila na vožnjo ob tovornjakih. »Mene nihče ne prepriča, da se bom na tako ozkem pasu vozila vštric s 40-tonskim tovornjakom,« je zapisala. Kot je dodala, je tovornjak veliko, težko in nerodno vozilo. Dovolj je že nekaj centimetrov premika, sunek vetra, luknja ali rahlo popravljanje smeri. »Pri tako majhnem prostoru je lahko hitro preblizu. Zato jaz takrat: si vzamem trenutek več, naredim več prostora, vozim cik cak. če je potrebno spustim, počakam, ne dokazujem ničesar.«

Voznikom zato svetuje, naj si ob znaku »Vožnja v zamiku« zapomnijo predvsem to: ne vozimo vštric, ne silimo in se ne dokazujemo. Vozimo zamaknjeno, mirno in varno. Cilj namreč ni priti tja najhitreje, ampak priti varno.

Njeno sporočilo je, kot pravi, da »vožnja ni tekmovanje, kdo si več upa. Zame je vožnja sodelovanje. Na cesti ne potrebujemo več živčnosti, temveč več razumevanja, potrpežljivosti in zavedanja, da vsak manever vpliva tudi na druge.«

Ob koncu je dolgoletna instruktorica vožnje Kramžar, ki je letos praznovala 30 let poučevanja, še pozvala, naj ljudje opozorilo delijo z vsemi, ki se te dni vozijo po slovenskih avtocestah, »da ne bomo tudi za ta znak potrebovali minimalno 10 let, preden ga bomo zares razumeli, tako kot smo jih potrebovali za razumevanje reševalnega pasu«.

