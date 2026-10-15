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ŽIVLJENJSKE ZGODBE

Invalid zaradi trenutka nepazljivosti: šest paraplegikov je šolarjem zaupalo svoje zgodbe

Največji boj ni tisti s telesom, ampak poteka v glavi.
Paraplegiki so prišli v Šentjernej predstavit svoje izkušnje. Na sliki spredaj Jože Cimrmančič, Gašper Mlakar, Robert Rebselj, Mirko Sintič in Žiga Vinetič, zadaj pa poslovna sekretarka društva Polona Povše ter Martina Glavič in Simon Turk. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Paraplegiki so prišli v Šentjernej predstavit svoje izkušnje. Na sliki spredaj Jože Cimrmančič, Gašper Mlakar, Robert Rebselj, Mirko Sintič in Žiga Vinetič, zadaj pa poslovna sekretarka društva Polona Povše ter Martina Glavič in Simon Turk. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Robert Rebselj je padel z delovnega odra pred letom dni.

Robert Rebselj je padel z delovnega odra pred letom dni.

Šolarji so z zanimanjem preizkusili, kako se igra košarka na vozičku.

Šolarji so z zanimanjem preizkusili, kako se igra košarka na vozičku.

Gašper Mlakar je tetraplegik in zelo uspešno igra namizni tenis. Je tudi podjetnik.

Gašper Mlakar je tetraplegik in zelo uspešno igra namizni tenis. Je tudi podjetnik.

Simon Turk je izgubil nogo v prometni nesreči z motorjem.

Simon Turk je izgubil nogo v prometni nesreči z motorjem.

Paraplegiki so prišli v Šentjernej predstavit svoje izkušnje. Na sliki spredaj Jože Cimrmančič, Gašper Mlakar, Robert Rebselj, Mirko Sintič in Žiga Vinetič, zadaj pa poslovna sekretarka društva Polona Povše ter Martina Glavič in Simon Turk. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda
Robert Rebselj je padel z delovnega odra pred letom dni.
Šolarji so z zanimanjem preizkusili, kako se igra košarka na vozičku.
Gašper Mlakar je tetraplegik in zelo uspešno igra namizni tenis. Je tudi podjetnik.
Simon Turk je izgubil nogo v prometni nesreči z motorjem.
Tanja Jakše Gazvoda
 15. 10. 2026 | 08:45
7:25
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»Tudi jaz sem, tako kot vi, nekoč sedel v teh šolskih klopeh in se podil po šoli. Danes sem tu, da vam povem svojo življenjsko zgodbo, saj me je en sam trenutek nepazljivosti prikoval na invalidski voziček,« je zbrane šolarje v Šentjerneju nagovoril 54-letni domačin Robert Rebselj. Svojo izkušnjo jim je zaupal, ker želi, da bi se iz nje česa naučili tudi drugi.

»Kolikokrat ste že naredili nekaj, za kar ste vedeli, da morda ni najbolj varno, pa ste si rekli, da ne bo nič narobe? Tudi jaz sem nekoč tako razmišljal. A včasih je dovolj ena sama napačna odločitev. Če nekaj ni varno, se ustavite. Ne dokazujte se prijateljem s tem, da storite nekaj nevarnega. Pravi pogum ni v tem, da narediš najnevarnejšo stvar, ampak da znaš reči: Ne, to ni varno. Tudi če se prijatelji norčujejo iz tebe, ker nočeš tvegati,« jim je položil na srce.

Samo še to

Pred nesrečo je Robert živel povsem običajno življenje. Imel je družino, ženo Petro in otroke, delo, načrte in vsakdanje opravke. Gradil je dom. Potem je prišel 5. avgust 2025, ko se je življenje v trenutku postavilo na glavo. »Bil sem na gradbišču svojega doma. Šel sem na oder, da bi pogledal, ali je vse narejeno tako, kot mora biti. Samo še to sem hotel narediti tisti dan. Potem pa padec. Oder se je nagnil, izgubil sem ravnotežje in padel po pobočju proti potoku. Ko sem se zavedel, ura je bila osem ali devet zvečer, sem začel klicati na pomoč. Neki mladenič me je slišal in poklical pomoč. Prišli so reševalci in gasilci, ki so morali do mene po zelo težkem terenu. Nesli so me čez potok in polje,« se prvih trenutkov po padcu spominja Robert. Sledila sta operacija in zahtevno okrevanje zaradi poškodbe pljuč in hrbtenjače na območju T11–T12. Pristal je na vozičku.

Ko so ga ob prihodu na Sočo vprašali, kaj pričakuje od rehabilitacije, je brez pomislekov odgovoril: samostojnost. Tam je preživel več mesecev. »Kako se počutim? Včasih dobro, včasih slabo. Nisem se vdal, počasi napredujem. Vsak dan imam terapije in moram sprejemati stanje, v katerem sem se znašel. Ampak tega stanja nisem sprejel kot dokončnega. Odločil sem se, da bom shodil. Ne vem, kako, ampak voljo imam,« pravi Robert, ki mu optimizma ne manjka. V dobrem letu pa je spoznal še nekaj: največji boj ni tisti s telesom, ampak včasih tisti v glavi. Hvaležen je vsem, ki so mu že pomagali in mu še pomagajo na njegovi poti, predvsem pa ženi, trem sinovom, hčerki in prijateljem.

Polno življenje

Učenci 8. in 9. razredov Osnovne šole Šentjernej so z zanimanjem prisluhnili njegovi zgodbi in življenjskim zgodbam drugih paraplegikov, ki so se predstavili v okviru programa ozaveščanja in preventive Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Člani društva Martina Glavič, Gašper Mlakar, Žiga Vinetič, Mirko Sintič, Jože Cimrmančič in Robert Rebselj so med drugim opozorili na težave, s katerimi se srečujejo, od arhitekturnih ovir do vključevanja invalidov v aktivno družbeno življenje. Hkrati so mladim želeli pokazati, da življenje na invalidskem vozičku ni tabu in da so paraplegiki enakovredni člani družbe, ki kljub invalidnosti lahko živijo polno življenje.

Martino je pri 15 letih zaznamoval padec z drevesa, ko se je pod njo odlomila veja. Zlomila si je 12. vretence, a so z operacijo stanje izboljšali, tako da ima zdaj delno okvaro nog.

Mirko, ki je v društvu športni referent, je nesrečo doživel pri 14 letih, na zadnji dan počitniškega dela med vožnjo domov. Sedel je za šoferjem in nekaj pobiral s tal, ko je počilo. Hrbtenica se mu je zlomila, največjo napako pa so po njegovih besedah naredili pri reševanju, ko so ga izvlekli iz avta in mu hrbtenjačo dokončno pretrgali.

Gašper je prometno nesrečo doživel pri 17 letih, konec julija 2017. Zjutraj se je, tako kot vse počitniške dni, z motorjem odpravil na delo, ko mu je v križišču prednost zaprl voznik kombija. V čelnem trku je komaj preživel. Čeprav so mu napovedovali, da ne bo mogel ne sam sedeti ne sam dihati, danes Gašper, ki je tetraplegik, dokazuje, da lahko z voljo dosežeš marsikaj. Odprl je svoje podjetje, že na Soči pa se je zapisal namiznemu tenisu, čeprav zaradi poškodbe vratne hrbtenice od prsi navzdol nima nadzora nad trupom in ne more uporabljati prstov. Gibe zmore le z ramenskim obročem. V skupini 1, kjer so igralci z najtežjimi poškodbami, je pravzaprav edini v Sloveniji s tako hudo poškodbo hrbtenice, ki igra namizni tenis. Osvojil je že naslov državnega prvaka, njegov cilj pa so paraolimpijske igre leta 2032 v Avstraliji. Na vozičku je moral opraviti tudi vozniški izpit. »Moja želja je, da ozaveščam mlade, naj ne sedejo na motor brez čelade. Če je jaz ne bi imel, ne bi preživel,« je sklenil Gašper.

Padel z lestve

Poln optimizma je bil tudi Jože, ki je pred 10 leti pri obiranju jabolk z lestve padel z višine treh metrov, vznak na hrbet. Zraven je bil tudi sin, a sta se oba zavedala, da je nujno počakati reševalce, da so ga strokovno naložili in odpeljali v bolnišnico. Še isti večer je imel operacijo v Ljubljani, čez teden dni pa še eno. Po rehabilitaciji na Soči se je vrnil v domače okolje. Hišo je bilo treba prilagoditi, danes pa je prav Jože tisti, ki odgovorne na novomeški občini opozarja na ovire in predlaga, kako jih rešiti.

Žigo je življenje zaznamovalo že ob rojstvu, saj se je rodil z odprto hrbtenico in prvo operacijo prestal, ko je bil na svetu vsega nekaj dni. Sledilo je še nekaj operacij, na glavi in stopalih. Na kratke razdalje lahko hodi, na daljše pa brez vozička ne gre. Prve korake je naredil pri treh letih, a so negotovi, zlasti ko se ustavi, potrebuje ob sebi oporo. Gibalna oviranost ga ni ustavila pri zastavljenih ciljih. Ena pomembnejših prelomnic je bil vozniški izpit, s katerim je postal samostojen. Je tudi uspešen igralec košarke na vozičkih in nastopa tako na domači klubski sceni kot v dresu slovenske reprezentance v košarki na vozičkih.

Tretjina prometnih nesreč Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja deluje na območju 19 občin in šteje 122 članov, oseb s poškodbo hrbtenjače. Kar tretjina teh je posledica prometnih nesreč.

Po uvodni predstavitvi je sledil za učence zagotovo najzanimivejši del druženja. Člani so učencem predstavili nekaj športnih panog, s katerimi se ukvarjajo paraplegiki in tetraplegiki, v vožnji z invalidskim vozičkom, košarki na vozičkih, namiznem tenisu in igranju throwlinga pa so se preizkusili tudi učenci. 

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