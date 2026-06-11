Invalidko pustili na peronu, čeprav je prevoz pravočasno najavila

Oseba, ki uporablja električni invalidski voziček, je kljub drugačnim zagotovilom Slovenskih železnic ostala brez prevoza z vlakom. Zagovornik je ugotovil diskriminacijo zaradi invalidnosti pri dostopu do storitve prevoza potnikov. Vlaki, železniške postaje in peroni še niso povsem dostopni ljudem z invalidnostmi in gibalnimi oviranostmi. Tisti, ki zaradi omejene mobilnosti potrebujejo pomoč pri potovanju, morajo Slovenskim železnicam svoje potovanje najaviti vsaj 24 ur pred prihodom na postajo, da lahko podjetje nato pravočasno priskrbi ustrezne prilagoditve za nemoteno uporabo vlaka.

Zagovornik je obravnaval primer, ko je uporabnica električnega invalidskega vozička pravočasno sporočila, kdaj želi potovati, a nato na vlak ni mogla. Iz podjetja so ji sicer zagotovili, da bo na želeni relaciji in ob želenem času potovanje možno. Ko je na postajo pripeljal vlak, pa se je izkazalo, da pripravljena prilagoditev ni bila ustrezna. Posameznica je zato Zagovorniku prijavila diskriminacijo pri dostopu do storitve prevoza potnikov.

Slovenske železnice dogodek obžalujejo

Iz Slovenskih železnic so v Zagovornikovem postopku ugotavljanja diskriminacije povedali, da dogodek obžalujejo in da se je zaplet zgodil, ker so napačno ocenili višino perona, in zato niso priskrbeli klančine. Tega na dan potovanja niso mogli popraviti, zaradi zdravstvenih omejitev potnice pa v poštev ni prišel niti nadomestni prevoz. Navedli so še, da so zaradi dogodka dodatno pregledali vse interne protokole in postopke najav, da do podobnih primerov ne bi več prišlo.

Zagovornik je v odločbi pojasnil, da je za ugotovitev diskriminacije važen učinek določenega ravnanja in ne to, ali je bilo ravnanje namerno ali nenamerno. Zato je, kljub temu da je pozdravil empatičen odnos Slovenskih železnic do potnice in izraženo obžalovanje dogodka, ugotovil diskriminacijo, saj je bila posameznica pri možnosti uporabe vlaka prikrajšana zaradi njene osebne okoliščine invalidnosti, je v sporočilu za javnost sporočil Zagovornik načela enakosti.