ČAKAJO BURJO

Invazija meduz v Tržaškem zalivu! Ribiči čakajo na eno stvar

Ribiči zaradi invazije meduz že teden dni stojijo v pristanišču in v upanju čakajo na burjo.
Simbolična fotografija. FOTO: Damjan Foto, Slovenske Novice
STA, N. P.
 30. 4. 2026 | 19:47
Tržaški zaliv so v zadnjih dneh preplavile meduze. Raztezajo se po celotnem zalivu tako na površini, kot v globinah. Po navedbah ribičev, ki že celoten teden ne morejo zapustiti pristanišča, stolpi meduz segajo tudi 20 metrov v globino, poroča italijanska radiotelevizija Rai. Fenomen sicer ni nov, ampak cikličen, toda se pojavlja vse pogosteje. V Tržaškem zalivu so se z invazijo meduz prvič soočali leta 2021, to se je ponovilo še leta 2023.

Italijanski raziskovalci opozarjajo, da težava ni v številu meduz, temveč pogostosti teh pojavov. To se je prej dogajalo vsakih deset do petnajst let, zdaj na vsakih tri ali pet, na kar vplivajo podnebne spremembe in segrevanje morja, navaja Rai. Ribiči zaradi invazije meduz že teden dni stojijo v pristanišču in v upanju čakajo na burjo. A tudi ta bi lahko povzročila dodatne težave, če bi meduze razširila proti jugu, prav tako bi lahko meduze, ki se zadržujejo pod gladino, lahko priplavale na površje. Pojav naj bi po navedbah strokovnjakov trajal še nekaj tednov, meduze pa za ljudi niso nevarne.

meduzeTržaški zalivTrstmorjeribiči
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
