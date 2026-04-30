Invazija meduz v Tržaškem zalivu! Ribiči čakajo na eno stvar

Tržaški zaliv so v zadnjih dneh preplavile meduze. Raztezajo se po celotnem zalivu tako na površini, kot v globinah. Po navedbah ribičev, ki že celoten teden ne morejo zapustiti pristanišča, stolpi meduz segajo tudi 20 metrov v globino, poroča italijanska radiotelevizija Rai. Fenomen sicer ni nov, ampak cikličen, toda se pojavlja vse pogosteje. V Tržaškem zalivu so se z invazijo meduz prvič soočali leta 2021, to se je ponovilo še leta 2023.

Italijanski raziskovalci opozarjajo, da težava ni v številu meduz, temveč pogostosti teh pojavov. To se je prej dogajalo vsakih deset do petnajst let, zdaj na vsakih tri ali pet, na kar vplivajo podnebne spremembe in segrevanje morja, navaja Rai. Ribiči zaradi invazije meduz že teden dni stojijo v pristanišču in v upanju čakajo na burjo. A tudi ta bi lahko povzročila dodatne težave, če bi meduze razširila proti jugu, prav tako bi lahko meduze, ki se zadržujejo pod gladino, lahko priplavale na površje. Pojav naj bi po navedbah strokovnjakov trajal še nekaj tednov, meduze pa za ljudi niso nevarne.