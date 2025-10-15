Invazija smrdljivcev zajela Slovenijo, najhuje je v eni regiji

Slovenija se te dni sooča z množičnim pojavom smrdljivcev, ki množično oblegajo fasade in okenske okvirje ter se poskušajo prebiti v notranjost domov. Številni prebivalci poročajo, da jim vdorov ne uspe preprečiti niti s komarniki. Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, kažejo prizore pravih »plazov« žuželk. Podobne težave v zadnjih dneh beležijo tudi na Hrvaškem, kjer prebivalci opozarjajo na neprijeten vonj in nadležno prisotnost teh žuželk v stanovanjih, čeprav za ljudi niso nevarne, so poročali v oddaji 24ur.

Strokovnjaki opozarjajo, da gre predvsem za dve tujerodni vrsti: marmorirano smrdljivko (Halyomorpha halys) in azijsko harlekinsko polonico. Prva je bila v Evropo prinesena nenamerno z uvozom pridelkov iz Azije, druga pa je bila vnesena načrtno, da bi pomagala pri zatiranju listnih uši. Zaradi milejših zim in pomanjkanja naravnih plenilcev sta se obe vrsti razširili izjemno hitro, kar povzroča vedno večje težave tako v gospodinjstvih kot v kmetijstvu.

Harlekinska polonica je tujerodna vrsta. FOTO: Tomi Trilar

Najhuje prizadeta ena regija

Na območju Primorske je gostota teh žuželk tudi do osemkrat višja kot drugod po Sloveniji. »Marmorirana smrdljivka je invazivna vrsta iz Azije, najverjetneje s Kitajske, in sodi v družino ščitastih stenic,« je v oddaji pojasnil Jože Miklavc iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

V zadnjem desetletju se je ta vrsta razširila po ZDA in Evropi predvsem po trgovskih poteh. Ob tem išče tople prostore, kjer lahko preživi zimo, zato se v tem obdobju pojavlja množično.

Kako se spopasti z njimi

Kmetje lahko poleg zaščitnih mrež uporabijo tudi insekticide, ki učinkovito zmanjšujejo populacijo. Kot dolgoročna rešitev pa strokovnjaki omenjajo tudi spodbujanje naravnih sovražnikov, ki bi lahko omejili njihovo širjenje.