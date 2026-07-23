Invazivna rastlina povzroča veliko škodo, zatiranje je obvezno

Pelinolistna ambrozija in druge sorodne vrste spadajo med škodljive rastline, ki zaradi svoje razširjenosti povzročajo težave in dodatne stroške v kmetijstvu. Večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka povzroča še zlasti v ekološki pridelavi, pri kateri kemično zatiranje ni več mogoče.

Pri občutljivih ljudeh lahko povzroča inhalacijske alergije oziroma seneni nahod. Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče samo z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma oblikovanja semen, s katerimi se širi.

Za škodljive rastline iz rodu Ambrosia je predpisano obvezno zatiranje, in sicer že od leta 2010. Imetniki zemljišč so tako dolžni sami odstranjevati ambrozijo, ne le na kmetijskih, temveč tudi na nekmetijskih zemljiščih. Invazivno ambrozijo je treba odstraniti še pred cvetenjem, ki se večinoma začne konec julija in traja vse tja do konca oktobra, najbujnejše pa je vendarle avgusta in na začetku septembra. Julija je na večini rastišč v taki razvojni fazi, da jo zlahka prepoznamo, hkrati pa je še pravi čas za njeno zatiranje, saj še ne cveti.

16 LET ŽE poteka obvezno zatiranje.

Prijave najdb rastišč ambrozije lahko oddamo pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.