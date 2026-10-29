Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

S temi obljubami nas goljufi želijo prepričati, da vložimo sredstva. Ob tem pa ne gre zgolj za oddaljene zgodbe o prevarah iz tujine.

Goljufi žrtve iščejo tudi v Sloveniji. In prav letošnje poletje je bilo zanje dobičkonosno. Uspešno so namreč z lažnimi investicijskimi priložnostmi ogoljufali žrtev v Sloveniji. Kot je poročala policija z območja celjske policijske uprave, je žrtev izgubila 29.000 evrov.

Pri Združenju bank Slovenije v okviru kampanje »Pazi.se, izobrazi se!« opozarjajo, da so goljufi danes vse bolj prepričljivi, njihove prevare pa vse bolj prilagojene posamezniku.

Zato je pomembno, da pred vsako transakcijo preverimo, komu zaupamo svoj denar.

Dobiček na zaslonu še ne pomeni, da je naš denar varen

Pri investicijskih prevarah se goljufi prepričljivo predstavljajo kot finančni strokovnjaki, posredniki ali predstavniki znanih trgovalnih platform. Ponujajo vlaganje v kriptovalute ali druge naložbe in obljubljajo visoke donose. Žrtve nato usmerijo na spletne strani, ki posnemajo prave investicijske platforme, nato pa jih prepričajo v nakazilo sredstev.

Lažne investicijske platforme pa so lahko videti zelo prepričljive. Vlagatelji lahko spremljajo rast svojega domnevnega premoženja, prikazani dobički pa jih prepričajo, da opravijo dodatna vplačila.

Ko želi vlagatelj sredstva prenesti na svoj bančni račun, se domnevni svetovalec preneha odzivati. V drugih primerih pa žrtev še naprej prepričuje, naj vloži več denarja. V nekaterih primerih se lahko pojavijo tudi nove zahteve: plačati je treba dodatno provizijo, davek ali strošek odklepanja računa, domnevni zaslužek pa seveda ne obstaja.

Kako prepoznati investicijsko prevaro?

Pri presoji naložbene ponudbe moramo biti pozorni predvsem na naslednje znake:

Obljubljeni visoki donosi brez tveganja. Nobena resna naložba ne more zagotoviti visokega dobička brez tveganja.

Nobena resna naložba ne more zagotoviti visokega dobička brez tveganja. Pritisk za hitro odločitev. Goljufi pogosto poudarjajo, da je ponudba časovno omejena ali da bomo zamudili izjemno priložnost.

Goljufi pogosto poudarjajo, da je ponudba časovno omejena ali da bomo zamudili izjemno priložnost. Neznana trgovalna platforma. Pred nakazilom preverimo, kdo upravlja platformo in ali ima ustrezna dovoljenja.

Pred nakazilom preverimo, kdo upravlja platformo in ali ima ustrezna dovoljenja. Zahteve po dodatnih vplačilih. Če moramo za izplačilo domnevnega dobička najprej plačati provizijo oziroma določen znesek, moramo biti posebej previdni.

Če moramo za izplačilo domnevnega dobička najprej plačati provizijo oziroma določen znesek, moramo biti posebej previdni. Klici neznanih svetovalcev. Ne zaupajmo osebam, ki nas nepričakovano kontaktirajo in ponujajo pomoč pri vlaganju ali dostopu do kriptovalut.

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Kako ukrepati, če smo denar že nakazali?

Če posumimo, da smo postali žrtev investicijske ali kriptoprevare, o tem nemudoma obvestimo svojo banko oziroma hranilnico. Če smo goljufom omogočili dostop do naprave ali razkrili vpisne podatke za spletno banko, to posebej poudarimo. Prevaro prijavimo tudi policiji.

Shranimo elektronska sporočila, telefonske številke, spletne naslove, posnetke zaslona in podatke o transakcijah.

Pozorni moramo biti tudi na goljufe, ki znova kontaktirajo žrtve, ki so že izgubile denar, in jim ponudijo pomoč pri povračilu sredstev. V zameno zahtevajo plačilo vnaprejšnje provizije ali posredovanje dodatnih osebnih oziroma bančnih podatkov.

Nasveti za varno ravnanje na spletu so na voljo na spletni strani kampanje Združenja bank Slovenije pazi.se.

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