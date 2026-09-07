Slovenci ujeli islamskega terorista s 4 rojstnimi datumi in kupom različnih imen: bil je kuhar v Ljubljani (FOTO)

Konec prejšnjega meseca je ljubljansko okrožno sodišče prisodilo pet let zapora zaradi terorizma prosilcu za mednarodno zaščito, ki je bil član Islamske države. Poročilo agencije EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah Eurojust pa je razkrilo kompleksnost mednarodnega sodelovanja v boju proti terorizmu.

Rašid Aziz je v Slovenijo prvič prišel leta 2019, dvakrat je po poskusih neuspešnega vstopa v Nemčijo opozoril nase državne organe; najprej so nemški organi za zaščito ustavne ureditve ugotovili, da ima več različnih imen ter štiri različne rojstne datume. Ko so ga ujeli drugič, se jim je predstavil z imenom Aršad Khamis Hamdani Aziz, ki je že bilo uvrščeno na mednarodne tiralice. Sodniku ljubljanskega okrožnega sodišča Srečku Škerbcu je sicer med sojenjem obtoženi trdil, da je po nedolžnem obdolžen članstva v teroristični armadi Islamske države (ISIS).

Azizova enota Dat al-Sawari je spadala pod vojaško ministrstvo ISIS in bila od tam tudi plačana. Foto: Reuters

Sporočilo Eurojusta pa je konec prejšnjega tedna razkrilo, koliko dejavnosti so opravili slovenski organi v primeru Aziza, ki je v Ljubljani delal kot kuhar. Po drugi vrnitvi iz Nemčije so naši organi uvedli preiskavo in v njej izmenjevali dokaze z Interpolom in ameriškim Zveznim preiskovalnim uradom (FBI). Tako Aziz na sojenju ni nasprotoval navedbi, da ga je ameriška plačanska enota iz podjetja Blackwater aretirala že leta 2005 med okupacijo Iraka. Razlog naj bi bili prstni odtisi na neeksplodirani eksplozivni napravi, katere podtikanje je zanikal, enako je odgovoril na trditev, da so ga dve leti kasneje drugič aretirale še koalicijske sile.

Medtem ko je bil Aziz priprt pri nas, pa se je začelo sodelovanje naših organov z iraškim nacionalnim centrom za mednarodno pravosodno sodelovanje NCIJC. Kot je zdaj jasno, so prav od tam prek Eurojusta prišli dokazi, da je bil Aziz pod vzdevkom Abu Hadžar aktivni član strukturirane vojaške enote Dat al-Sawari, ki je spadala pod vojaško ministrstvo ISIS. Američani po vojaških zmagah redno plenijo dokumentacijo, evidence ter elektronske nosilce poražencev za (proti)obveščevalne analize; Azizovo enoto in Aziza so identificirali v plačilnih evidencah vojske terorističnega kalifata. Čeprav je Aziz sodniku trdil, da ni dobival plačila ISIS, ker da ga ni potreboval, pa računovodske tabele razkrivajo, da je ob plačilu obsojenemu teroristu štipendijo dobila še družina oziroma Azizovi trije otroci. Imena žene ter otrok in rojstnih datumov slednjih so bila identična za oba Aziza. Aziz je med sojenjem razkril še, da so ga ugrabili, ustrelili in poškodovali šiiti, Kurdi in Hezbolahova milica – vsi trije našteti so se borili proti ISIS.

Okrožno sodišče v Ljubljani je sodbo utemeljilo tudi z dokazi, ki so prišli prek mednarodnega sodelovanja z ZDA in Irakom. Foto: Roman Šipić

Čeprav se je med sojenjem zdelo, da so dokazi zoper džihadističnega terorista prišli le iz ZDA, zdaj Eurojust navaja, da so vzpostavili stik z Iračani ter slednjim poslali usmeritve prihajajočega zaprosila za pravosodno pomoč, šele v nadaljevanju pa dejansko zaprosilo: »To je iraškim organom omogočilo, da so se nanj pripravili in pospešili njegovo izvršitev.« Podatki so v Slovenijo prišli še pred izrekom sodbe.

V postopku se je mudilo zaradi pripora, ki se je med sojenjem Azizu iztekal: »Brez hitrega sodelovanja in dodatnih informacij, pridobljenih iz Iraka, bi bilo treba obdolženca izpustiti iz pripora,« z Eurojusta opozarjajo na nujo po sodelovanju z bližnjevzhodnimi organi, ki zdaj pomagajo pri sodnem pregonu članov ISIS pri nas in po svetu. Na pet let zapora je senat obsodil 43-letnega Aziza, sodba po trenutno dostopnih informacijah še ni pravnomočna; je pa sporočilo pobeglim borcem Islamske države, da vsaj v Sloveniji zagotovo niso varni pred roko pravice.