Ameriške obveščevalne službe naj bi zaznale, da Iran pripravlja načrte za napade na visoke predstavnike vlade predsednika Donalda Trumpa z uporabo umazane bombe ali kemičnega orožja v Washingtonu, je poročal CNN. Ta se je skliceval na sedem neimenovanih ameriških uradnikov. Za zdaj ni jasno, ali Teheran ima zmogljivosti za izvedbo takšnega napada in ali ga res namerava izvesti, ali pa gre le za ugibanja z morebitnim političnim ozadjem, saj naj bi Trumpova vlada pritiskala na kongres, da podaljša veljavnost zakona o nadzoru in prisluškovanju brez sodnih nalogov.

Plačali bodo ceno, ki je ni še nobena država doslej.

Po navedbah virov gre za priprave, ki naj bi Iranu omogočile različne možnosti ukrepanja, ne pa za znak neposredne grožnje, čeprav naj bi bili načrti precej konkretni in vključujejo določene lokacije in tarče, zaradi česar so imele ameriške oblasti v zadnjem tednu več sestankov in začele pripravljati ukrepe za primer napada. Predstavnica Bele hiše Lauren Bis je sporočila, da ZDA spremljajo vse grožnje, vendar trenutno nimajo verodostojnih informacij o neposredni nevarnosti za ameriško ozemlje. Trump je včeraj med obiskom Manile na Filipinih dejal, da če grožnja obstaja, »bodo plačali ceno, ki je ni še nobena država doslej«.

Teheran je v času Trumpovega prvega predsedniškega mandata pripravljal načrte za napade, med drugim so 2024. razkrili načrt za atentat na Trumpa.

Umazana bomba je eksplozivna naprava, ki razprši radioaktivne snovi in se bistveno razlikuje od jedrske bombe (na fotografiji). FOTO: Digital Vision/Getty Images

Umazana bomba je eksplozivna naprava, ki razprši radioaktivne snovi in se bistveno razlikuje od jedrske bombe, ki temelji na jedrski cepitvi ter ima neprimerljivo večjo rušilno moč. Takšno orožje je po navedbah virov predvsem sredstvo za širjenje strahu, saj lahko povzroči resne zdravstvene posledice in nekatera območja naredi neprimerna za bivanje. Njegova izdelava naj ne bi bila bistveno zahtevnejša od izdelave običajne bombe, največji izziv pa je pridobitev radioaktivnega materiala.

Iranska misija pri Združenih narodih v New Yorku je navedbe o uporabi kemičnega orožja odločno zavrnila. V izjavi je sporočila, da Iran uporabo kemičnega orožja v vseh okoliščinah šteje za povsem nezakonito in da kategorično zavrača obtožbe. Na navedbe o načrtih za umazano bombo se ni neposredno odzvala. Očitke so zavrnili tudi v Teheranu. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Esmail Bagei je navedbe označil za izmišljene. »Korak za korakom poskušajo ustvariti videz legitimnosti za nadaljnjo agresijo in grozodejstva,« je bil na družbenem omrežju X kritičen do Washingtona.