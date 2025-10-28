Irena Joveva na tajni lokaciji, varnostni razlogi ji onemogočajo razkriti več

Evroposlanka Irena Joveva se trenutno mudi v Palestini. Pravi, da je tam že nekaj časa in še nekaj časa bo ostala. A kje točno menda ne more povedati. »Iz varnostnih razlogov še ne morem razkrivati, kaj vse sem že doslej videla, slišala in doživela. Ampak ... bom. Vse. Obljubim,« piše pod objavo na njenem Facebook profilu.

Komentatorji pod objavo v večini njenega obiska ne podpirajo ...

Zelo kritičen je bil Tomaž Štih, ustanovitelj prvega političnega bloga Libertarec:»Medtem, ko se ljudje v dežju in mrazu poslavljajo od umorjenega očeta dveh otrok, žmohtna pošilja lepe pozdrave iz turističnega obiska "Palestine". Daleč, daleč je Ljubljana od Bruslja, 1.150 km.«

»Bila sem v Izraelu. In bila sem v Palestini«

Joveva, nekoč novinarka Pop TV, je danes evropska poslanka iz vrst Gibanja Svoboda. Na evropski ravni pa deluje pod okriljem politične skupine Renew Europe. Sicer pa je pri tej skupini navedena kot članica delegacije za odnose s Palestino (Delegation for relations with Palestine) v Evropskem parlamentu. Na njeni uradni spletni strani je med drugim zapisala: »Bila sem v Izraelu. In bila sem v Palestini.«