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Irena Joveva ostro nad novo vlado: »Ne moremo verjeti v Jezusa in hkrati spodbujati vojne« (VIDEO)

Pravi, da bi morala biti normalizacija druženja z ljudmi, za katere je izdana mednarodna tiralica, problem za vsakega demokrata.
Svoj zapis je začela s citiranjem papeža: »Ne moremo verjeti v Jezusa in hkrati spodbujati vojne.« FOTO: Union Europeenne /Hans Lucas Vi
Svoj zapis je začela s citiranjem papeža: »Ne moremo verjeti v Jezusa in hkrati spodbujati vojne.« FOTO: Union Europeenne /Hans Lucas Vi
N. P.
 14. 6. 2026 | 13:45
4:02
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Slovensko politično prizorišče po zamenjavi oblasti ponovno poka na vseh koncih, olje na ogenj pa je z najnovejšo objavo na Instagramu prilila evroposlanka Irena Joveva. Z javnostjo je delila kompilacijo svojih preteklih govorov in ob tem zapisala oster komentar, uperjen proti novi vladi. Joveva je svoj zapis začela s citiranjem samega papeža, s čimer je želela nastaviti ogledalo domačim politikom: »'Ne moremo verjeti v Jezusa in hkrati spodbujati vojne.' To niso besede aktivista, uličarja ali levičarja. Joj, pardon, komunista. To so besede človeka, ki ga konservativni politični krogi navajajo kot moralno avtoriteto.«

Njena objava se neposredno navezuje na prve zunanjepolitične poteze nove vlade na Gregorčičevi. Joveva jim očita, da so se že prvi dan mandata odločili odpraviti državne sankcije proti Izraelu. »Že prvi dan mandata je bilo treba začeti vračati črnokockaste politične usluge. Z obrestmi. In … tako je Benjamin Netanjahu z ekipo znova dobrodošel v Sloveniji,« je kritična evroposlanka, ki dodaja, da bi morala biti normalizacija druženja z ljudmi, za katere je izdana mednarodna tiralica, problem za vsakega demokrata.

Novi oblasti očita politično amnezijo, dvoličnost in izgubo moralnega kompasa, saj po njenem mnenju en dan govorijo o spoštovanju prava, naslednji dan pa spregledajo pravila za svoje politične prijatelje. Vlado obtožuje, da s temi potezami svetu pošilja sporočilo, da načela nimajo teže, ko pridejo v navzkrižje s političnimi simpatijami. Svojo prejšnjo vladno ekipo je ob tem branila z besedami, da si je Slovenija takrat upala zavrniti dvojna merila, sebe pa je izpostavila kot borko, ki ne bo tiho: »Ta video je opomnik, zakaj nisem molčala takrat. Zakaj ne bom molčala ne danes ne nikoli.«

Celoten politični bonton in javni spor, v katerega se je vmešala Joveva, se je sicer razplamtel zaradi opazne spremembe na vladnem poslopju. Kot smo že poročali, je nova vlada takoj ob nastopu mandata v začetku junija z vladne palače umaknila palestinsko zastavo, ki je tam visela vse od maja 2024, ko je Slovenija uradno priznala Palestino. V odgovor na to potezo je predsednica države Nataša Pirc Musar isto zastavo začasno izobesila na pročelje predsedniške palače, kjer je ostala teden dni, nato pa so jo premaknili v notranje prostore.

Komentarji z leve in desne: Od »sionistične vlade« do »odlične poteze«

Umaknjena zastava in zunanjepolitični preobrat sta sprožila val burnih odzivov na obeh polih slovenske komentatorske scene. Znani politični komentator Igor Pribac je bil brez dlake na jeziku in je zunanjepolitično usmeritev označil za radikalno. Zapisal je, da imamo prvo odkrito sionistično vlado v zgodovini Slovenije, ki namerava slovensko veleposlaništvo preseliti iz Tel Aviva v Jeruzalem ter ga s tem priznati kot glavno mesto Izraela, kar je do zdaj storilo komaj osem držav na svetu.

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Znani politični komentator se je brutalno znesel nad Janšo: »Imamo prvo odkrito sionistično vlado« (VIDEO)

Povsem nasprotno pa meni desni komentator Tomaž Štih, v javnosti znan kot Libertarec. Ta je potezo Janeza Janše označil za izjemno dobro, saj je s tem zmernim evropskim političnim opcijam poslal jasno sporočilo. Po njegovem mnenju je volivcem pokazal, da lahko desnica v le desetih minutah reši problem tistih, ki jim gre na živce uvoz tujih težav, ki so jih povrh vsega povzročili sami. Poteza po njegovem mnenju močno in pozitivno odmeva.

Politične strasti so torej dodobra razvnete, javnost pa razcepljena na dva odločno nasprotujoča si pola. Kaj meni slovensko volilo telo glede izobešanja palestinske zastave na pročelju predsedniške palače, lahko preberete v tem članku.

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Naj Slovenija krepi odnose z Izraelom? Volilci so povedali svoje mnenje

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