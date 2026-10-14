Irena Joveva po referendumih: »Volili ste s svojo glavo. In to je zdrava demokracija!«

Po koncu referendumskega glasovanja se je na družbenem omrežju Instagram oglasila evroposlanka Irena Joveva. Ob fotografiji slikovitega sončnega zahoda ob morju je strnila svoje misli o volilnem razpletu in ostro kritizirala odziv ter ravnanje vladajoče koalicije. Joveva je zapisala, da ji lepote večera ni pokvarilo nič, ter se iskreno zahvalila vsem volivkam in volivcem, ki so se udeležili glasovanja in »niso nasedli manipulacijam ter dezinformacijam«. Po njenih besedah so državljani z glasom proti jasno zavrnili zlorabo referendumskih institutov in pokazali, da razmišljajo s svojo glavo: »Volili ste s svojo glavo. To so pokazali tudi različni odstotki pri vseh štirih vprašanjih. In to je zdrava demokracija!«

Ob tem se je obregnila ob odziv predsednika vlade na zavrnitev zakonodajnega predloga: »Odgovor aktualnega predsednika vlade? Potreboval je približno pet minut, da je našel krivce: sindikate, civilno družbo, RTV. Manjkala je samo še vremenska napoved. Nikoli napaka. Nikoli slab zakon. Vedno nekdo drug.« Po njenem mnenju takšen način vodenja države ne združuje, temveč jo hromi v stalnem konfliktu. V zapisu je izpostavila tudi t. i. politični model »JJ«, ki ga je strnila v dveh stavkih: »Če zmaga, je spregovorilo ljudstvo. Če izgubi, se je zgodila prevara.«

Kljub političnim trenjem pa je Joveva poudarila, da so ljudje vladi poslali jasno opozorilo. Ob napovedih novih glasovanj je dodala, da so pripravljeni na ponovitev lekcije: »Morda Švica res (še?) nismo – smo pa dokazali, da bo vlada še kako ‘švicala’ vsakič, ko bo podcenjevala lastne državljanke in državljane.« Svoj zapis je sklenila z zbodljajem na račun predsednika parlamenta Zorana Stevanovića: »Eni iz teorije. Drugi iz prakse.«

Prebilič: »Javni medij potrebuje svobodo in stabilno financiranje«

Svoje videnje referendumskega izida je delil tudi evroposlanec Vladimir Prebilič. Zahvalil se je vsem udeležencem glasovanja in poudaril, da sporočilo volitev razume predvsem kot poziv k bolj premišljeni in vsebinsko naravnani politiki, ki išče rešitve namesto poglabljanja delitev. Ob tem je opozoril na pomembnost zaščite ključnih demokratičnih temeljev: »Demokratične pravice potrebujejo varovalke, tudi pred zlorabami parlamentarnih preiskav. Javni medij pa potrebuje svobodo in stabilno financiranje, da lahko nadzira vsako oblast, ne da bi bil od nje finančno odvisen.«

Prebilič je dodal, da naša skupna odgovornost za varovanje teh temeljev ostaja primarna naloga tudi po zaključku referendumskih postopkov.

Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida o rtv-prispevku zapisal, da ga bodo »pač plačevali tisti, ki to želijo«. Na vprašanje o pojasnilih, kaj točno predlagajo, je poslanka SDS Alenka Jeraj danes dejala, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo, in tistih, ki ne želijo plačevati.