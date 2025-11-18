  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LETO DNI PO TRAGEDIJI

Irena Joveva: »Večja Slovenka sem od vseh, ki mi očitate poreklo in 'skrb za druge'«

»Obstajajo bitke, ki so večje od vaših predsodkov,« je poudarila evropska poslanka Joveva.
Irena Joveva in Dijana Hrka FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Irena Joveva in Dijana Hrka FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 18. 11. 2025 | 10:37
 18. 11. 2025 | 10:37
A+A-

Minilo je leto dni od zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, kjer je 1. novembra lani umrlo 15 ljudi, trije so bili huje ranjeni. Tragedija je močno pretresla srbsko javnost, odmevala pa je tudi v regiji in širše. Celotno Srbijo so po nesreči zajeli množični študentski protesti. Študenti zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve padca nadstreška, objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih. 

Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

Obisk Jovove pri Dijani Hrka

Med protestniki je tudi Dijana Hrka, mama ene izmed 15 žrtev lanskega sesutja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je po 16 dneh prenehala gladovno stavkati, bo pa nadaljevala protest pred srbskim parlamentom, kjer vztraja od 2. novembra.

Dijano je pred srbskim parlamentom osebno obiskala poslanka Evropskega parlamenta Irena Joveva in jo osebno podprla ter pokazala, da nihče ne sme ostati sam v boju za resnico in pravico.

Poudarila je, da se obe zavzemata za iste vrednote in načela, za dostojanstvo in odgovornost institucij. Državljani so njen prihod pozdravili z aplavzom, ta podpora pa je Dijani prinesla trenutek olajšanja in občutek, da je bil njen glas slišan, priznan in prepoznan.

Med kratkim obiskom Beograda se je poslanka Evropskega parlamenta iz Slovenije Irena Joveva srečala tudi s predstavniki umetniške, kulturne in ustvarjalne scene Srbije. 

Joveva deležna kritik 

Joveva je na družbenem omrežju Facebook delila daljši zapis, ki nakazuje, da je bila zaradi obiska protestnikov deležna kritik. Evropska poslanka je poudarila, da bo podprla vsakogar, ki stoji na strani resnice in pravičnosti. Njen zapis objavljamo v celoti.

»Iskreno – mislite si, kar hočete. Lahko me obsojate, lahko me sovražite, lahko si izmišljate vse tisto, kar vam paše v neke vaše zgodbe. Če vam to pomaga živeti, izvolite. Bom pa ob tej priložnosti nekaj ponovila, ker je del tega, v kar verjamem, in ker me ne boste nikoli prepričali v nasprotno.

Večja Slovenka sem od vseh, ki mi očitate poreklo in “skrb za druge”. Dragi samooklicani domoljubi: obstajajo stvari, ki so večje od naših korenin, priimkov in jezika. Obstajajo bitke, ki so večje od vaših predsodkov. Večje od meja in zastav. Ko gre za pravico – za tisto temeljno, človeško, neodtujljivo! – takrat nismo “mi” in “oni”. In jaz bom VEDNO stala ob tistih, ki se borijo zanjo.

Poguma se ne meri z zmerljivkami. Podprla bom vsakogar, ki stoji na strani resnice in pravičnosti. Od Sudana do Srbije in povsod vmes. Pa naj vam bo to še tak trn v peti. Fotografije običajno povejo več kot tisoč besed, oči (na njih) pa običajno povejo še več. Ta pogled na tej fotografiji ob obisku mame, ki se bori za pravico ubitega sina … pove vse, tudi o vsem zgoraj napisanem. Lep pozdrav iz Beograda.«

Komentarji sledilcev

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Toplo mi je bilo pri srcu, ko sem videla, da ste obiskali Dijano Hrko, čigar sina je ubila nadstrešnica železniške postaje v Novem Sadu. Hvala, da podpirate mlade, ki se v Srbiji borijo proti totalitarizmu in korupciji v svoji državi. Borba proti enoumju nima meja. Ja, večja Slovenka ste od mnogih frajtonar Slovenclnev! Prav makedonsko poreklo vam je dalo še malo več srčne topline, ki jo čisti Slovenci (pre)radi skrivamo.«

»Ko se Makedonka premakne, v vsaki od nas ostane nekaj modrega in starodavnega, kar ne umre. To je borbeni duh naših prednikov, ki so se leta borili za pravičnost in človečnost. Spoštovanje vsem v Sloveniji, ker ste sprejeli Ireno, da se bori za vas in vaše pravice. Imamo vas radi in vas spoštujemo.«

»Jaz na ljudi gledam drugače! Ne gledam barve kože. Barva je samo odtenek življenja! Gledam dušo in srce, in ko to začutim, potem vem, kdo je človek! Ni važna rasa, vera, prepričanje, politika, važno je to, kar je v duši in srcu. Drugo se zgodi samo! Če pa tega ni, se drugo ne more zgoditi.«

»Tisti, ki imajo sami največje probleme, se ukvarjajo z drugimi! Gospa Irena naprej. Odpadki bodo tako in tako ostali zadaj in žalili uspešne.«

»Bravo Irena. Nedvomno ste velika Slovenka z velikim srcem. Tudi sama gledam ljudi skozi oči srca in poštenja.«

»Ni važno, kakšne barve si, kakšno imaš poreklo, vero ali status, važno, da si človek s srcem in dušo. In to se meri z dejanji, s pogumom, srčnostjo. Vsi, ki te obsojajo in grdo pišejo, so ogledalo sami sebi in lahko jih je sram. Niso vredni besed. Kdo širi nestrpnost in deli ljudi pa vemo. Vse dobro in pogumno naprej.«

Več iz teme

Irena JovevaBeogradDijana HrkaprotestiNovi Sad
ZADNJE NOVICE
11:10
Bulvar  |  Glasba in film
NA ŽARU

Kultna oddaja se vrača: Lado Bizovičar spekel Magnifica kot še nikoli

Lado Bizovičar odprl sezono žara z legendarnim glasbenikom
18. 11. 2025 | 11:10
11:07
Novice  |  Slovenija
BOČ

Bolezen modrikastega jezika znova udarila, našli so 60 poginulih živali

Lovci so zaskrbljeni.
18. 11. 2025 | 11:07
10:55
Bulvar  |  Domači trači
ROJSTVO HČERKICE

Znana Slovenka (44) sporočila čudovito novico, na svet je prijokala deklica (VIDEO)

Končno se ji je izpolnila velika želja.
18. 11. 2025 | 10:55
10:55
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv lune od 18. do 24. november: Dan, ki bo idealen za investicije

Lunina pot prinaša nemir, prebujenja in nove vpoglede – od popravljanja starih projektov do odločnih, usodnih premikov.
18. 11. 2025 | 10:55
10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
10:37
Novice  |  Slovenija
LETO DNI PO TRAGEDIJI

Irena Joveva: »Večja Slovenka sem od vseh, ki mi očitate poreklo in 'skrb za druge'«

»Obstajajo bitke, ki so večje od vaših predsodkov,« je poudarila evropska poslanka Joveva.
18. 11. 2025 | 10:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki