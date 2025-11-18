Minilo je leto dni od zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, kjer je 1. novembra lani umrlo 15 ljudi, trije so bili huje ranjeni. Tragedija je močno pretresla srbsko javnost, odmevala pa je tudi v regiji in širše. Celotno Srbijo so po nesreči zajeli množični študentski protesti. Študenti zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve padca nadstreška, objavo vseh dokumentov o prenovi in kaznovanje odgovornih.

Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

Obisk Jovove pri Dijani Hrka

Med protestniki je tudi Dijana Hrka, mama ene izmed 15 žrtev lanskega sesutja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je po 16 dneh prenehala gladovno stavkati, bo pa nadaljevala protest pred srbskim parlamentom, kjer vztraja od 2. novembra.

Dijano je pred srbskim parlamentom osebno obiskala poslanka Evropskega parlamenta Irena Joveva in jo osebno podprla ter pokazala, da nihče ne sme ostati sam v boju za resnico in pravico.

Poudarila je, da se obe zavzemata za iste vrednote in načela, za dostojanstvo in odgovornost institucij. Državljani so njen prihod pozdravili z aplavzom, ta podpora pa je Dijani prinesla trenutek olajšanja in občutek, da je bil njen glas slišan, priznan in prepoznan.

Med kratkim obiskom Beograda se je poslanka Evropskega parlamenta iz Slovenije Irena Joveva srečala tudi s predstavniki umetniške, kulturne in ustvarjalne scene Srbije.

Joveva deležna kritik

Joveva je na družbenem omrežju Facebook delila daljši zapis, ki nakazuje, da je bila zaradi obiska protestnikov deležna kritik. Evropska poslanka je poudarila, da bo podprla vsakogar, ki stoji na strani resnice in pravičnosti. Njen zapis objavljamo v celoti.

»Iskreno – mislite si, kar hočete. Lahko me obsojate, lahko me sovražite, lahko si izmišljate vse tisto, kar vam paše v neke vaše zgodbe. Če vam to pomaga živeti, izvolite. Bom pa ob tej priložnosti nekaj ponovila, ker je del tega, v kar verjamem, in ker me ne boste nikoli prepričali v nasprotno.

Večja Slovenka sem od vseh, ki mi očitate poreklo in “skrb za druge”. Dragi samooklicani domoljubi: obstajajo stvari, ki so večje od naših korenin, priimkov in jezika. Obstajajo bitke, ki so večje od vaših predsodkov. Večje od meja in zastav. Ko gre za pravico – za tisto temeljno, človeško, neodtujljivo! – takrat nismo “mi” in “oni”. In jaz bom VEDNO stala ob tistih, ki se borijo zanjo.

Poguma se ne meri z zmerljivkami. Podprla bom vsakogar, ki stoji na strani resnice in pravičnosti. Od Sudana do Srbije in povsod vmes. Pa naj vam bo to še tak trn v peti. Fotografije običajno povejo več kot tisoč besed, oči (na njih) pa običajno povejo še več. Ta pogled na tej fotografiji ob obisku mame, ki se bori za pravico ubitega sina … pove vse, tudi o vsem zgoraj napisanem. Lep pozdrav iz Beograda.«

Komentarji sledilcev

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Toplo mi je bilo pri srcu, ko sem videla, da ste obiskali Dijano Hrko, čigar sina je ubila nadstrešnica železniške postaje v Novem Sadu. Hvala, da podpirate mlade, ki se v Srbiji borijo proti totalitarizmu in korupciji v svoji državi. Borba proti enoumju nima meja. Ja, večja Slovenka ste od mnogih frajtonar Slovenclnev! Prav makedonsko poreklo vam je dalo še malo več srčne topline, ki jo čisti Slovenci (pre)radi skrivamo.«

»Ko se Makedonka premakne, v vsaki od nas ostane nekaj modrega in starodavnega, kar ne umre. To je borbeni duh naših prednikov, ki so se leta borili za pravičnost in človečnost. Spoštovanje vsem v Sloveniji, ker ste sprejeli Ireno, da se bori za vas in vaše pravice. Imamo vas radi in vas spoštujemo.«

»Jaz na ljudi gledam drugače! Ne gledam barve kože. Barva je samo odtenek življenja! Gledam dušo in srce, in ko to začutim, potem vem, kdo je človek! Ni važna rasa, vera, prepričanje, politika, važno je to, kar je v duši in srcu. Drugo se zgodi samo! Če pa tega ni, se drugo ne more zgoditi.«

»Tisti, ki imajo sami največje probleme, se ukvarjajo z drugimi! Gospa Irena naprej. Odpadki bodo tako in tako ostali zadaj in žalili uspešne.«

»Bravo Irena. Nedvomno ste velika Slovenka z velikim srcem. Tudi sama gledam ljudi skozi oči srca in poštenja.«

»Ni važno, kakšne barve si, kakšno imaš poreklo, vero ali status, važno, da si človek s srcem in dušo. In to se meri z dejanji, s pogumom, srčnostjo. Vsi, ki te obsojajo in grdo pišejo, so ogledalo sami sebi in lahko jih je sram. Niso vredni besed. Kdo širi nestrpnost in deli ljudi pa vemo. Vse dobro in pogumno naprej.«