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DOBRODELNI OPERNI MARATON

Irena Yebuah Tiran pretekla 42 km in vmes pela arije (FOTO)

Dobrodelni operni maraton povezal štiri dolenjske občine. Irena Yebuah Tiran je pela za nadarjene mlade kulturnike.
Z družbo je tekla v pogovornem tempu: šest minut in pol za kilometer. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Z družbo je tekla v pogovornem tempu: šest minut in pol za kilometer. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Tudi palačinke so bile za dober namen.

Tudi palačinke so bile za dober namen.

Irena Yebuah Tiran je postala prva ambasadorka botrstva v kulturi.

Irena Yebuah Tiran je postala prva ambasadorka botrstva v kulturi.

Prizna, da brez Klavdije Kotar in Uroša Videta ne bi bilo popolnega dne: prva je z besedo povezovala celotno dogajanje, drugi pa je tehnični mojster, ki je skrbel za brezhiben zvok.

Prizna, da brez Klavdije Kotar in Uroša Videta ne bi bilo popolnega dne: prva je z besedo povezovala celotno dogajanje, drugi pa je tehnični mojster, ki je skrbel za brezhiben zvok.

Ko je pritekla na vmesne postojanke, si je le na hitro otrla čelo, spila požirek vode in že pela s svojimi pevskimi kolegi.

Ko je pritekla na vmesne postojanke, si je le na hitro otrla čelo, spila požirek vode in že pela s svojimi pevskimi kolegi.

Irenina sestra Leticia, na sliki s sodelavcema, je pretekla 35 kilometrov.

Irenina sestra Leticia, na sliki s sodelavcema, je pretekla 35 kilometrov.

Na koncu so vsi pevci zapeli skupaj.

Na koncu so vsi pevci zapeli skupaj.

Z družbo je tekla v pogovornem tempu: šest minut in pol za kilometer. Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda
Tudi palačinke so bile za dober namen.
Irena Yebuah Tiran je postala prva ambasadorka botrstva v kulturi.
Prizna, da brez Klavdije Kotar in Uroša Videta ne bi bilo popolnega dne: prva je z besedo povezovala celotno dogajanje, drugi pa je tehnični mojster, ki je skrbel za brezhiben zvok.
Ko je pritekla na vmesne postojanke, si je le na hitro otrla čelo, spila požirek vode in že pela s svojimi pevskimi kolegi.
Irenina sestra Leticia, na sliki s sodelavcema, je pretekla 35 kilometrov.
Na koncu so vsi pevci zapeli skupaj.
Tanja Jakše Gazvoda
 17. 9. 2026 | 12:45
5:09
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»Zdaj, ko sem na cilju, sem presrečna in še kako zadovoljna! Celoten tek od začetka do konca je bil fenomenalen. Tudi jaz sem bila celo pot super, noge so me ubogale, tako da pravzaprav nisem niti vedela, kdaj smo prišli do Šmarjete. Med maratonom sem opazovala ljudi, se z njimi pogovarjala in med tekom znova občudovala, kako lepo domovino imamo. Ob prihodu v cilj sem preprosto brez besed in presrečna, da smo uresničili, kar smo si zadali. Sem pa imela ob sebi fenomenalno družbo, sploh moje tri mušketirje: Sebastjana, Andreja in Slavca. Pri organizaciji mi je pomagala vsa družina, tudi moja sestra Leticia in mož Borut. Pri vsem tem je zame najpomembnejši občutek, da smo naredili nekaj dobrega za družbo. Denar smo zbirali za Botrstvo in samo danes zbrali več kot 7000 evrov, akcija pa bo odprta vse do konca meseca,« je bila tik po 42 kilometrov dolgem teku vzhičena in zadovoljna Irena Yebuah Tiran, priznana mezzosopranistka in tekačica iz Družinske vasi pri Šmarjeških Toplicah.

Irena se je letos že tretjič odločila, da svoj hobi – tek – združi z dobrodelnostjo. Dobrodelni operni maraton je povezal štiri dolenjske občine Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan. Tek je bil razdeljen na sedem etap in Irena je na posameznih postojankah skupaj s pevskimi prijatelji poskrbela za prave operne poslastice. Ob njej so nastopili Valerija Šoster, Marko Erzar, Ursula Langmayr, Štefica Grasselli, Ana Berus, Ema Starešinič, Lucas Osterc Somoza in Žiga Lakner, slednji je vso pot tudi tekel z Ireno. Tek in postanki so bili nabiti s pozitivno energijo in spremljevalnim programom, ki so mu dali poseben pečat mladi, pravzaprav najmlajši, saj so ti peli na novomeškem Glavnem trgu, na Selih pri Ratežu, v Šmarjeti … Dogajanje je povezovala dolenjska kulturnica Klavdija Kotar.

Vsak tekel po zmožnostih

Ireno so vso pot spremljali tekači, vsak si je izbral razdaljo glede na svoje zmožnosti, kar veliko jih je preteklo vso maratonsko razdaljo, prav vsi in tudi številni obiskovalci pa so s svojo podporo pomagali zbirati denar za Botrstvo v kulturi, novi projekt programa Botrstvo v Sloveniji, namenjen razvoju mladih kulturnih talentov iz socialno šibkejših okolij.

7000 EVROV so zbrali, zbiranje pa še poteka.

»Hvala vsem, ki ste bili danes z nami, in vsem, ki ste nas podprli s poslanimi SMS-sporočili, da bomo skupaj podprli mlade kulturnike. Hvala vsem, ki verjamete, da je kultura pomembna za družbo,« je bila navdušena Irena. Dobrodelni operni maraton je letos prvič potekal pod okriljem projekta Botrstvo v kulturi. Njegov cilj je, da možnosti mladih za napredek niso odvisne od socialnega položaja njihove družine, temveč od njihovega potenciala, dela in predanosti.

»Področje kulture je izjemno široko, vendar je v primerjavi s športom na sistemski ravni pogosto manj podprto. Mladi, ki želijo razvijati svoj umetniški talent in se na tem področju uveljaviti, morajo zato pogosto vložiti veliko truda, časa in tudi denarja. Številne dejavnosti, ki so potrebne za njihov napredek in morebitno profesionalizacijo, so namreč prepuščene trgu in posledično finančnim zmožnostim posameznika oziroma njegove družine,« pravi Irena, ki je postala prva ambasadorka botrstva v kulturi.

Projekt Botrstvo v kulturi je zasnovala Zveza Anite Ogulin. »Družine morajo poleg osnovnih stroškov izobraževanja pogosto pokrivati še instrumente, individualne ure, umetniške materiale, nastope, tekmovanja, prevoze in druge stroške. Za družine, ki težko pokrivajo že osnovne življenjske potrebe, je to lahko nepremostljiva ovira. Nekateri nadarjeni otroci zato zmanjšujejo obseg svojih aktivnosti ali celo razmišljajo o opustitvi ustvarjalne poti, a ne zaradi pomanjkanja talenta ali vztrajnosti, ampak ker si njihove družine nadaljnjega razvoja ne morejo privoščiti,« je pojasnila Alenka Petkovšek, predsednica Zveze Anita Ogulin.

Hvala vsem, ki verjamete, da je kultura pomembna za družbo.

Otroci ne izgubljajo le priložnosti za razvoj svojega talenta. Umetniško ustvarjanje ima zanje, še posebno kadar odraščajo v težkih življenjskih okoliščinah, lahko veliko širši pomen. »Lahko jim predstavlja varen prostor, v katerem se izražajo, spoznavajo sebe, gradijo svojo identiteto ter krepijo občutek lastne vrednosti in samozavest. Vsak doseženi cilj jim daje novo zaupanje v lastne sposobnosti in pogum, da si zastavijo naslednjega,« dodaja Tina Plevnik, vodja programa Botrstvo v Sloveniji. »Današnji dan in zbran znesek sta presegla vse naša pričakovanja,« je vtise strnila Petkovškova. Tanja Jakše Gazvoda

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