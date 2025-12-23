Išče moškega z Gorenjske, star okoli 30 let, ki živi na Nizozemskem in vozi zlatega Citroëna: ga poznate?

»Občasno v medijih zasledim zgodbe, ki me ganejo, sploh takrat, ko izvemo konec, ki je srečen, pozitiven,« svoje pismo začne bralka, ki se je obrnila na naše uredništvo. Dogodek, ki se ji je močno vtisnil v spomin, se je zgodil v petek, 19. decembra, pozno popoldne, na cesti pred Bistrico pri Naklem. »Vračala sem se domov, ko sem na cesti zagledala zbitega mucka,« opisuje. »V nekaj trenutkih sem se odločila, da ga bom pobrala, zapeljala naprej in se ustavila, takoj ko bo možno.« Mucka je vzela v naročje, a kmalu ugotovila, da mu žal ni več pomoči. »Bil je še topel, torej se je nesreča zgodila ravno malo pred tem, ko sem se peljala mimo.« Takrat se je ob njej ustavil še en avtomobil. »Na levi strani sem zagledala avto in v njem moškega, ki me je gledal. Sprva sem mislila, da je kakšen delavec iz bližine, a se je izkazalo, da je bil zgolj naključni mimoidoči,« pripoveduje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Žal ji je, da ga ni vprašala vsaj po imenu

Moški ji je zaupal, da se tudi sam vedno ustavi, kadar na cesti opazi poškodovano žival. »Rekel je, da se mu zdi zelo lepo, da sem tudi jaz taka, večina žal pelje mimo.« V kratkem pogovoru je izvedela, da živi na Nizozemskem in da se je ravno odpravljal na zabavo. »Vseeno je ponudil, da bi mucka odpeljal na veterino,« piše, a mu je razložila, da v bližini ni odprte veterine in da bi tam lahko zgolj potrdili smrt. Nato sta se razšla. »Usedla sva se vsak v svoj avto, si pomahala in se odpeljala en za drugim, v isto smer.« Šele nekaj minut pozneje je prišel občutek obžalovanja. »Z vsako minuto mi je bilo bolj žal, da ga nisem vprašala vsaj po imenu. Eno vprašanje, en odgovor in danes vam ne bi pisala.« Med vožnjo sta se še enkrat ujela. Ko je zavijala z glavne ceste, mu je še zadnjič pomahala z vklopljenimi vsemi štirimi smerniki. »Na moje presenečenje je tudi on zavil tja, a se je hitro ustavil in se nato polkrožno obrnil. Po tem dejanju razmišljam, da je mogoče mislil, da bom ustavila in žal mi je, da res nisem.«

Moški naj bi vozil takšen avtomobil. FOTO: Bralka.

Razume, če ima partnerko

Od tistega večera dalje neznanec ne zapušča njenih misli. »Res bi ga rada našla, da greva mogoče kdaj vsaj na kakšno pijačo, dokler je še v Sloveniji,« iskreno zapiše. »Rada bi bolje spoznala osebo, ki ji je tako mar za živali kot meni.« Ob tem poudarja, da razume, če ima fant partnerko. »Če ima partnerko, ni problema, razumem in spoštujem. Vseeno bi bila vesela pogovora in da dobim vsaj neki zaključek.« O njem ve le malo: da je Slovenec, ki živi na Nizozemskem, star okoli 30 let in da je vozil starejši Citroën C3 zlatorumene barve. Srečala sta se okoli 17.40 na cesti na Gorenjskem, v smeri Radovljice. »Letošnje leto je bilo zame zares težko, predvsem psihično,« še doda. »Srečanje s tem fantom mi je dalo občutek, da se lahko dogajajo tudi čudovite stvari.« Ob tem jo še danes spremlja misel, da srečanje morda ni bilo povsem naključno. »Kot da bi čutil, da me bo nekje ujel. Zanimivo, se vam ne zdi?« Če se moški v zgodbi prepozna ali če kdo ve, za koga gre, naj se oglasi v naše uredništvo.