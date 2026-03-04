  • Delo d.o.o.
GOSTILNA STRNAD V RADEČAH

Iščejo darovalca za Marka, k vpisu vabljeni stari od 18 do 40 let

Zavarovalniški agent in velik ljubitelj športa potrebuje kostni mozeg. Postopek preverjanja vzorca je zelo enostaven in povsem neboleč.
V svetovni bazi trenutno ni ustreznega darovalca kostnega mozga. FOTO: Vadym Terelyuk/Getty Images
V svetovni bazi trenutno ni ustreznega darovalca kostnega mozga. FOTO: Vadym Terelyuk/Getty Images
M. M.
 4. 3. 2026 | 07:13
2:01
A+A-

Slovenci slovimo kot dobrodelneži, ki smo se že velikokrat izkazali, kadar kdo potrebuje pomoč. Tudi Radečani upajo, da bodo našli rešitev za občana Marka Česnika, ki se je znašel v nezavidljivi situaciji. Marko je velik ljubitelj športa, predvsem rokometa, sicer pa zavarovalniški agent, ki ob vsaki priložnosti z veseljem priskoči na pomoč vsakomur. »Je velik veseljak, življenje pa ga je trenutno postavilo v situacijo, kakršne si ne želi nihče. Običajno je bil on tisti, ki je vedno pomagal in na katerega smo lahko vsi računali, zdaj pa sam potrebuje darovalca kostnega mozga. Zato upam, da se bo na poziv za vpis v register odzvalo čim več ljudi,« je dejal župan Občine Radeče Tomaž Režun, ki poziva vse, da naredijo ta mali, a za Marka zelo pomembni korak.

Ustni bris

Vpis v register darovalcev kostnega mozga Slovenija Donor in zbiranje prijav bosta potekala danes, torej v sredo, 4. marca, ob 17. uri v gostilni Strnad v Radečah. K vpisu so vabljeni stari od 18 do 40 let, vsakemu pa bo to vzelo samo nekaj minut. Po vpisu bodo vsi prijavljeni na domači naslov prejeli testni komplet za izvedbo povsem neinvazivnega postopka, s katerim bodo preverili, ali so morda primeren darovalec. V register darovalcev se je mogoče prijaviti tudi prek spletnega obrazca. Ker v 40-milijonski svetovni bazi za Marka trenutno ni primernega darovalca, s katerim bi se ujemal, prosijo k udeležbi v čim večjem številu. Postopek je zelo preprost, hiter in popolnoma neboleč, saj z vatirano paličico zgolj podrgnemo po notranji strani lic in vzorec ustnega brisa pošljemo nazaj.

Takole v Radečah pozivajo vse občane, da se vpišejo v register. FOTO: Občina Radeče
Takole v Radečah pozivajo vse občane, da se vpišejo v register. FOTO: Občina Radeče

GOSTILNA STRNAD V RADEČAH

