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Iščejo vlagatelje za Kanin

Občina Bovec v projekt oživitve smučišča vlaga premoženje in pravice. Rok za gradbeno dovoljenje so podaljšali do 12. decembra letos.
Projekt predvideva tudi rekonstrukcijo ali novogradnjo restavracije Prestreljenik. FOTO: Maja Grgič

Projekt predvideva tudi rekonstrukcijo ali novogradnjo restavracije Prestreljenik. FOTO: Maja Grgič

Danijel Krivec pričakuje, da bo država zagotovila 80 odstotkov investicije. FOTO: Jože Suhadolnik

Danijel Krivec pričakuje, da bo država zagotovila 80 odstotkov investicije. FOTO: Jože Suhadolnik

Dozdajšnja gondola je že nekaj časa prizemljena.

Dozdajšnja gondola je že nekaj časa prizemljena.

Projekt predvideva tudi rekonstrukcijo ali novogradnjo restavracije Prestreljenik. FOTO: Maja Grgič
Danijel Krivec pričakuje, da bo država zagotovila 80 odstotkov investicije. FOTO: Jože Suhadolnik
Dozdajšnja gondola je že nekaj časa prizemljena.
Maja Grgič
 16. 6. 2026 | 11:10
3:41
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Občina Bovec je z javnim razpisom začela iskati vlagatelja za vstop v družbo Sončni Kanin, ki bo sodelovala pri prenovi in oživljanju tega primorskega smučišča, sicer zaprtega že od jeseni 2023. Lokalna oblast za približno sto milijonov evrov vredni projekt po zamenjavi vlade po naših informacijah pričakuje večjo podporo države. Vlada je tako v petek na prošnjo občine rok za pridobitev gradbenega dovoljenja že podaljšala za šest mesecev, torej do 12. decembra.

»Namen postopka je izbor investitorja, ki bo sposoben zagotoviti finančno izvedljivost projekta, izvedbo v dogovorjenem terminskem načrtu, kontinuiteto obratovanja žičniških naprav po ponovnem zagonu, dolgoročno vzdrževanje infrastrukture ter varovanje javnega interesa,« pojasnjujejo na občini Bovec. Zbiranje ponudb za vstop investitorja v Sončni Kanin tako po njihovem mnenju ni zgolj lokalni razpis za obnovo smučišča: »Je priložnost za ponovno aktivacijo visokogorske, čezmejne in celoletne alpske destinacije, ki ima zgodovino, naravno snežno prednost, obstoječo turistično prepoznavnost Bovca in Doline Soče ter potencial, da ponovno postane eden najprepoznavnejših gorskih projektov med Slovenijo in Italijo.«

Občina v razpisu vabi zainteresirane gospodarske družbe, investicijske sklade, konzorcije, posebne namenske družbe in druge subjekte, ki izpolnjujejo pogoje, da do 20. julija letos oddajo zavezujočo ponudbo za dokapitalizacijo Sončnega Kanina, ki upravlja smučišče Kanin. Za ta namen naj bi povabilo poslali tudi okoli 400 potencialnim vlagateljem, smo izvedeli.

Od vlagatelja občina pričakuje najmanj 2,5 milijona evrov denarnega vložka in še 22,5 milijona evrov morebitnega dodatnega financiranja oziroma zavarovanja do izpolnitve ključnih mejnikov projekta. Občina naj bi kot obstoječi družbenik v Sončni Kanin vložila premično in nepremično premoženje, služnosti, stavbne in druge pravice. Kot je razumeti iz razpisa, naj bi bil projekt končan v treh letih od zaključka transakcije.

2023. so visokogorsko smučišče zaprli.

Danijel Krivec pričakuje, da bo država zagotovila 80 odstotkov investicije. FOTO: Jože Suhadolnik
Danijel Krivec pričakuje, da bo država zagotovila 80 odstotkov investicije. FOTO: Jože Suhadolnik

Rušenje in gradnja

Projekt prenove smučišča Kanin predvideva rušenje in zgraditev nove krožne kabinske žičnice na Kanin in sedežnice Veliki Graben, posodobitev električnega omrežja in daljnovoda, rekonstrukcijo ali novogradnjo restavracije Prestreljenik, zasnovo za zgraditev garažne hiše in sekundarni del zasneževanja. Podjetji SKA Projekt in Projekt sta po naročilu občine Bovec že pripravili osnutek projekta, ki sta ga ocenili na približno sto milijonov evrov, projektna dokumentacija pa naj bi bila končana najkasneje do 31. julija letos.

V skladu s pismom o nameri, s katerim je država oziroma prejšnja vlada izrazila pripravljenost za sofinanciranje projekta oživitve smučišča Kanin v vrednosti do 30 milijonov evrov, bi morala občina do poletja pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za omenjeni projekt. A ji to ni uspelo, zato je vlada ta rok v petek podaljšala za šest mesecev.

Izdatnejša pomoč

Neuradno je mogoče izvedeti, da Bovčani od nove vlade pričakujejo več pomoči, kot jim je obljubljala prejšnja oblast. Predsednik komisije za oživitev smučišča Kanin Danijel Krivec je že večkrat dejal, da na občini pričakujejo, da bo država zagotovila 80 odstotkov investicije, tako kot je pred časom naložbe, sicer mnogo manjše vrednosti, sofinancirala drugim slovenskim smučiščem. 

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Iščejo vlagatelje za Kanin

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