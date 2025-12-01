Iskrena izpoved ljubljanskega župana: Zato je počilo med mano in Janšo

Prvi mož Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je v D podkastu Dela poudaril, da je bilo leto za Ljubljano izjemno uspešno. Izpostavil je mir, ki je vladal v Sloveniji, in številne uspešne projekte, ki so bili realizirani v mestu. Posebej je pohvalil sodelovanje med mestno upravo, zavodi in podjetji, kar je prineslo pozitivne rezultate. Želi si, da bi december potekal brez incidentov, kot je bilo lani, ko je bilo v mestu milijon obiskovalcev brez enega samega incidenta.

Spregovoril je tudi o odnosu z Janezom Janšo ter o tem, kako in zakaj so se razšli. »Za časa kovida sva na začetku dobro sodelovala,« je povedal. »Nehalo se je sodelovanje, ko so prišli vodni topovi in solzivci. Tam so se razšli kontakti,« je še dodal. Ocenil je delo vlade: »Ta vlada ni začela najbolje, prvo leto in pol je bilo slabo«, vendar je po njegovem na koncu dosegla izjemne uspehe. »Trdim, da je Robert Golob v dejanjih postal izjemen premier. Ima velik ugled med kolegi v Evropi.« O Logarjevi stranki Demokrati pravi: »Nočem biti žaljiv, toda programa, razen tega, da se imejmo radi, nisem videl.« Logarja nedvoumno umesti na desni pol in poudari, da si ne predstavlja, da bi šel v koalicijo z Robertom Golobom in ne z Janezom Janšo.

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi. Sprašujeta glavni in odgovorni urednik Dela Bojan Budja in urednik gospodarske redakcije Janez Tomažič.