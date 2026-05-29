Iskrena izpoved Tomaža: »Prvi dve leti po poškodbi nisem imel dovolj močne erekcije za penetracijo«

Spolnost je v družbi še vedno tema, ob kateri marsikdo utihne. Ko govor nanese na spolnost pri ljudeh z oviranostmi, pa je tišine še več. Prav zato novi podkast Na robu, ki ga vodi Beti Burger, odpira prostor za pogovor, ki ga očitno nujno potrebujemo. V novi epizodi so spregovorili o tem, kako malo reprezentacije ima ta skupina, ko gre za intimo, željo, sram, telo in partnerske odnose. Psihoterapevt in seksolog Jaka Sotlar je opozoril, da so ljudje z oviranostmi pogosto prikazani le na dva načina: kot »ubogi« ali kot navdihujoči junaki. Manjkajo pa običajne zgodbe – zgodbe ljudi, ki imajo svojo karizmo, humor, ovire, strahove, potrebe in želje, tako kot vsi drugi.

Svojo izkušnjo je v podkastu delil tudi Tomaž Črnigoj, ki se je pred sedmimi leti ponesrečil pri skoku z jadralnim padalom. Zaradi nepopolne okvare hrbtenjače ima paraparezo, nesreča pa se mu je zgodila pri 22 letih, kot pravi, na vrhuncu libida. Iskreno je priznal, da se je prvi dve leti po poškodbi počutil »precej manj moški« in da ni vedel, kaj lahko pri intimi in spolnosti sploh še pričakuje. Pogrešal je jasne informacije, predvsem v okviru zdravstva, zato je moral odgovore iskati sam. Povedal je, da prvi dve leti po poškodbi ni imel dovolj močne erekcije za penetracijo in da ni vedel, ali bo tako ostalo za vedno. Danes ne ve, ali se je stanje izboljšalo nevrološko ali pa je le bolje spoznal svoje telo, ve pa, da bi takrat potreboval iskren pogovor o tem, kaj se lahko zgodi, kaj se lahko izboljša in s katerimi pripomočki si lahko pomaga.

Po poškodbi se je vprašal, ali bo še lahko živel svojo spolnost FOTO: Delo Podcast Delo Podcast

Tomaž se je zavedal, da se bo njegova spolnost po poškodbi spremenila. Manj bo spontanosti, več načrtovanja, več vprašanj in več prilagajanja. A prav takšne izpovedi pokažejo, kako pomembno je, da se o spolnosti ljudi z oviranostmi govori brez zadrege in brez pokroviteljstva. Ne kot o nečem nenavadnem, temveč kot o delu življenja. Podkast Na robu s tem odpira temo, ki ni udobna, je pa nujna. Ker molk ne pomaga nikomur. Iskren pogovor pa lahko komu prvič pove, da v svojih vprašanjih, strahu in željah ni sam.