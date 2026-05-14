Iskrena izpoved Slovenke razburila: »Odraslega moškega zbujaš za v službo?!«

V Sloveniji, kjer so nepremičnine postale luksuz, marsikateri mlajši odrasli še vedno greje domače gnezdo. A kje je meja med starševsko pomočjo in ustvarjanjem »funkcionalno nesposobnih mevž«? Na priljubljenem omrežju Reddit se je vnela vroča debata, ki jo je sprožila uporabnica po naključnem klepetu s snažilko. Kar je slišala, jo je sezulo!

Avtorica zapisa je klepetala z gospo, ki dela pozno v večerne ure, doma pa jo čaka še gora gospodinjskih opravil. Šok je sledil, ko je ženska priznala, da hodi spat ob 3. uri zjutraj, vstaja pa že ob 7. uri – zato, da zbudi 20-letnega sina za v službo. »WTF?!?! To ni več otrok, to je odrasel človek. Odraslega moškega zbujaš za v službo, kot da gre v vrtec!« je bila zgrožena avtorica. Ko je to omenila čistilki, je sledil hladen tuš. Gospa se je razburila, da so tiste ženske, ki nimajo otrok, vedno najbolj glasne in pametne.

Slovenci brez dlake na jeziku: »V suženjstvo rojena, za suženjstvo vzgojena«

Odzivi pod objavo so bili vse prej kot prizanesljivi. Večina se strinja, da gre za katastrofalno vzgojo. Nekateri so delili še bolj bizarne primere: »Imam 37-letnega sodelavca, ki mu mama tanka avto, ureja menjavo gum in servis, mu kuha ... Tip si še hrenovk ne zna skuhati,« in: »Moj brat je star 30 let, pa mu mama še vedno nese kosilo v sobo in gre potem po prazen krožnik.«

Nekdo meni, da so to 'moški dojenčki', »ki od bodoče partnerke pričakujejo, da bo garala, kot je njihova mama. Potem se pa čudijo epidemiji osamljenosti,« izpostavlja posledice takšnih pričakovanj. Del komentatorjev je bil mnenja, da nekatere mame podzavestno uživajo v tem, da so njihovi sinovi nesposobni, saj jih tako vežejo nase in se počutijo pomembne, hkrati pa rade potožijo, kako jim je težko.

Je avtorica prehitro sodila? »Teorija je lahka, praksa pa zapletena«

A z avtorico objave se niso vsi strinjali. Eden od komentatorjev je bil precej kritičen do njenega pomanjkanja sočutja: »Ženska je zgarana do konca, tebe pa razjezi, ker sina zbuja?« S tem je poudaril, da se je osredotočila na simptom (zbujanje sina), popolnoma pa je prezrla tragedijo ženske, ki stoji pred njo. Je ženska v čistilki res videla zgolj »slabo vzgojiteljico«, ne pa izgorele ženske, ki dela do desetih zvečer, nato gospodinji do treh zjutraj in spi le štiri ure? Drugi so opozorili na »teorijo in prakso«. Čeprav je početje čistilke morda nenavadno, je eden od očetov pojasnil človeško naravo: »Če nekdo nekaj počne namesto nas, tega ne bomo počeli sami. Zakaj bi? Če ti nekdo odvaža smeti, boš poskrbel le toliko, da jih daš na pravo mesto.«

Nekdo pa je izpostavil zelo pomembno točko, ki na prvi pogled ni vidna: nezmožnost jutranjega vstajanja in pasivnost nista vedno odraz razvajenosti, temveč sta lahko znaka klinične depresije ali drugih motenj. »Premalo informacij imaš. Mogoče je sin avtističen, mogoče ima hude motnje spanja,« je zapisal.

Je kriva »balkanska tradicija«?

V debati se je pojavilo tudi vprašanje porekla in tradicije. Nekateri so mnenja, da je tretiranje sinov kot »malih bogov« del balkanske kulture, kjer se od moških ne pričakuje, da bi doma premaknili prst, dokler je mama živa.

Ali gre za depresijo, posesivnost mater ali pa smo preprosto postali družba, ki razvaja mlade do onemoglosti? Eno je gotovo: dokler bo mama ob treh zjutraj likala srajce in ob sedmih trkala na vrata, bodo »otroci« pač spali.