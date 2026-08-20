Iskrena izpoved vzgojiteljice Žane, ki je pri 11 letih doživela spolno zlorabo, posledice jo spremljajo še danes: »Ne povedati mamici, kako te božam ...«

Žana, ki jo številni na družbenih omrežjih poznajo pod imenom Rozi pametuje, je za Slovenske novice odkrito spregovorila o duševnem zdravju, svojih občutkih in ranljivosti. Za njenim optimizmom pa je zgodba, ki jo je dolga leta nosila predvsem sama. Pri enajstih letih je, kot pripoveduje, doživela spolno zlorabo. Travma je bila potlačena, a ni izginila – vračala se je skozi sram, strah, nezaupanje, tesnobo in panične napade.

»Končno vidim barve. Včasih so mi bile tako zelo skrite in težko je vrsto let gledati le odtenke med belo in črno,« pravi in doda, da je hkrati optimistična in pesimistična, največkrat pa realistka. Verjame v lepoto sveta, obenem pa jo globoko prizadenejo njegove grozote. V vsakdanjem življenju je vzgojiteljica. »Sodelovati pri vzgoji malih radovednežev nosi neprecenljivo vrednost,« pripoveduje. Njeno otroštvo sicer ni bilo povsem brezskrbno. Od drugega leta je živela le z mamo, ki je zanjo predstavljala najvarnejšo točko. Prav ta občutek varnosti je pozneje dobil še večji pomen.

Spolno zlorabo je doživela pri enajstih letih. Njena mama ji zaradi finančnih razlogov ni mogla omogočiti počitnic na morju, zato je tja odhajala z drugimi. Z moškim, ki ga opisuje kot storilca, ni bila biološko povezana, obstajala pa je družinska vez. Spomin na tisto noč je še danes zelo živ. »Spala sem v svoji postelji, ko sem začutila dotike na območju spodnjega perila. V želodcu sem začutila tako neprijeten občutek, ki ga še danes ne znam opisati. Hkrati strah, sram, gnus in šok.« Sprva je negibno ležala. Nato se je obrnila. »Rekel je: 'Ne povedat mamici, kako te božam.' Vklopil se mi je še dodaten alarm. Jasno mi je bilo, da če mami, ki ji zaupam vse, nečesa ne sme izvedeti, je s tem nekaj hudo narobe.« Bila je otrok, ki ni mogel v celoti razumeti, kaj se dogaja, vedela pa je, da mora pobegniti. »Vedela sem samo to, da moram stran. Rekla sem: 'Samo lulat grem, pridem nazaj.'« Zaklenila se je v kopalnico in tam počakala, da se zbudi ali pride domov druga odrasla oseba. »To je bil najbolj sramoten občutek v mojem življenju.«

Žana FOTO: Osebni Arhiv

Na neki točki sem se želela ugasniti, ker je bila teža prehuda.

Najprej sram, nato krivda

Žana poudarja, da pri enajstih letih spolnosti še ni razumela. Razumela pa je mejo. Pri tem je bila po njenih besedah ključna mama, ki se je z njo že prej pogovarjala o tem, kje se je nihče ne sme dotikati. »Še danes ne vem, kako sem zbrala moč, da sem ušla iz te situacije.« Dogodek se po njenih besedah ni ponovil, saj z moškim nikoli več ni bila povsem sama. Toda to ni pomenilo, da se je zloraba zanjo končala tistega jutra. »Spomnim se, da me je po tem zelo pogosto bolel trebušček.« Z moškim se je v naslednjih letih še srečevala in prav ob teh srečanjih se je vračalo nekaj, kar je sicer znala potisniti globoko vase. »Dogodek sem podoživela šele, ko sem se srečala z njim ali pa pred blokom, ko sem vedela, da moram v njihovo stanovanje.«

Vsakič si je rekla, da tja ne bo šla nikoli več. Potem je spomin ponovno potlačila. »Kot da bi duša želela potlačiti, ker je prehudo bolelo, glava in telo pa sta vsakič znova vse privlekla na plano.« Prav zaradi lastne izkušnje danes pravi, da lahko razume tudi ljudi, ki o spolni zlorabi spregovorijo šele po desetletjih. »Dejansko je res, da tako močno potlačiš. Pa pri meni ni šlo za posilstvo, ampak je travma kljub temu lahko tako huda.« O dogodku sprva ni povedala nikomur. Prvič je spregovorila nekaj let pozneje v enem od partnerskih odnosov. Toda odziv ni bil takšen, kakršnega bi potrebovala. Ob ljubosumju ji je takratni fant namenjal komentarje, ki so jo še dodatno prizadeli. »Sram, ki sem ga čutila, se je s tem le povečeval in sčasoma prerasel v krivdo.«

Žana FOTO: Osebni Arhiv

Pozneje je zaupala moškemu, ki je danes njen mož. Njegov odziv je bil povsem drugačen. »To je sprejel zelo razumevajoče in mi vsa leta, do danes, stal ob strani.« Mami je povedala šele enajst let po dogodku, ko se je znašla v obdobju hude tesnobe. »Takrat se mi zdi, da sem dosegla dno in čutila sem, da je edino, kar mi lahko pomaga preživeti, da povem njej.« Travma je bila težka tudi za njeno mamo. Toda Žana danes prav njej pripisuje pomemben del zaslug za to, da je kot deklica tiste noči sploh prepoznala nevarnost. »Verjetno se še sama ne zaveda dobro, pa čeprav ji to povem, da me je zaščitila s tem, ko se je z menoj pogovarjala in mi vcepila razumevanje tega, kje je meja poseganja v telo.« Moškega je medtem še naprej srečevala. »Občutek imam, da storilec svojega dejanja ni jemal kot napačnega, saj tega dogodka ni nikoli omenil. Kot da se ne bi zgodilo.« Zlorabe ni nikoli prijavila. Pravi, da o tem tedaj niti ni razmišljala.

Bala sem se tudi tega, kaj se bo zgodilo, če spregovorim, ali bodo vsi odnosi razpadli in bom za to kriva jaz.

»Zdelo se mi je, da nimam pravice, da mi je težko«

Ena najtežjih posledic je bil občutek, da je za dejanje drugega na neki način odgovorna sama. »Takoj po dogodku me je preplavil neznanski sram. Občutek krivde me je začel navdajati kasneje, ko sem razmišljala o tem, zakaj je do tega prišlo, kaj sem naredila narobe in kaj je narobe z mano, da me je videl na ta način.« Spremenil se je tudi njen odnos do ljudi. Mama je bila že prej zanjo osrednja varna oseba, po zlorabi pa se je navezanost nanjo še okrepila. »Sčasoma sem začela dobivati občutek, da nikomur ne morem zaupati, ker mi lahko naredijo kaj slabega.«

Danes meni, da je zloraba vplivala tudi na njeno zgodnjo spolnost in poznejše partnerske odnose. Želela si je človeka, ki bi ji ponudil varnost, ki jo je nekoč izgubila. »Sanjala sem o tem, da bom imela enega in edinega moškega v svojem življenju, ki me bo sprejemal in varoval.« A prišla so nova razočaranja. Šele na psihoterapiji je, kot pravi, zares dojela, kako močno so jo zaznamovali manipulativni odnosi z zanjo pomembnimi moškimi. Nato je prišlo obdobje, ko si je želela postati skoraj nevidna. »Bala sem se, da bom že sama po sebi, ne glede na to, kako zelo bi si to želela preprečiti, na primer z oblačili, postala tarča nekoga, ki ima slabe namene.« Razvijala je tesnobo in negativen odnos do moških. Tudi danes ji ni prijetno, kadar opazi, da jo nekdo gleda.

Posledice sežejo celo v intimnost z osebo, ki ji popolnoma zaupa. »Ne prenesem dotika na določenem delu telesa, četudi je ta s strani osebe, ki ji popolnoma zaupam.« Ob možu pa je prvič začutila dovolj varnosti, da je stare rane lahko začela zares odpirati. »Hvaležna sem svojemu možu, ki me je sprejel z nahrbtnikom nezaupljivosti in vsem, kar to s seboj prinaša.«

Travma se je z vso močjo vrnila pri 22 letih. »Neko noč sem se zbudila v paniki in ugotovila, kaj se mi je v preteklosti zares zgodilo. Kot da bi se naenkrat name zgrnilo vse, kar sem prej potlačila.« Takrat je prišla do ene najtemnejših točk svojega življenja. »Na neki točki sem se želela ugasniti, ker je bila teža prehuda.« Paradoksalno pa si je celo takrat dopovedovala, da nima pravice trpeti, ker obstajajo še hujše zgodbe. »Občutek krivde se je pojavil tudi zato, ker se mi je zdelo, da nimam pravice, da mi je težko.« Začeli so se pogostejši in intenzivnejši panični napadi. »Funkcionirala sem in veljala za vedro in sproščeno osebo, znotraj mene pa so bile nenehne nevidne borbe, ki so na dan prišle ponoči.«

Žana FOTO: Osebni Arhiv

Poimenovala jih je »pošasti iz omare«. Pomagati si je skušala sama: brala je knjige, reševala delovne zvezke za spoprijemanje s tesnobo ter raziskovala lastne občutke. Pozneje se je odločila tudi za psihoterapijo, kar danes opisuje kot eno svojih najboljših odločitev. Zaradi težav je začela jemati tudi antidepresive in pravi, da od takrat paničnega napada ni več doživela. »Nikogar ne spodbujam, da se poslužuje tablet, moram pa povedati, da so meni res zelo pomagale.« Predvsem pa je skozi leta prišla do spoznanja, ki ji je pomagalo ločiti svojo odgovornost od odgovornosti človeka, ki jo je prizadel. »Dojela sem, da za svoja dejanja vsak nosi odgovornost sam in da bo moje življenje tako, kot si ga bom naredila sama.«

»Nisi kriva!«

Če bi danes lahko stopila pred enajstletno Žano, ve, kaj bi ji povedala. »Najprej bi si dala en dolg objem, se pogledala v oči in si rekla: 'Nisi kriva!'« Dovolila bi ji, da iz sebe izlije bolečino, in ji dala občutek varnosti, ki ga je takrat potrebovala. »Ko gledam nase nazaj, me boli, kako zelo slabo samopodobo sem imela na točki, ko je vse privrelo na plano, kako zelo sem se želela skriti za lasmi, oblekami in pudrom.« Danes bi tisti deklici povedala še nekaj. Da je lepa. Da je vredna. »Strašansko me jezi, ko slišim, da je žrtev kriva sama, da si je nekdo dovolil posega v njeno telo. Bodisi zaradi vedenja bodisi zaradi videza. Nihče nima pravice razpolagati s telesom kogarkoli brez privolitve!«

Želim si, da bi ljudje znali poiskati pomoč. Ker takrat gremo pravzaprav 'po moč'.

Žana se danes sprašuje tudi, zakaj je toliko let molčala, čeprav je vedela, da bi ji mama in sestra verjeli. »Zdi se mi zanimivo, kako sem bila raje tiho in trpela kot pa prizadela storilca in njegovo družino.« Kot otrok se je bala posledic razkritja. »Bala sem se tudi tega, kaj se bo zgodilo, če spregovorim, ali bodo vsi odnosi razpadli in bom za to kriva jaz. Seveda temu ni tako, ampak kot otrok tega ne razumeš.« Prav v tem vidi enega ključnih razlogov, zaradi katerih žrtve tako težko spregovorijo. »Že tako si v občutkih sramu in krivde, potem pa mogoče pod vprašaj postavijo še tvojo verodostojnost.« Zato si želi družbe, v kateri se ob razkritju zlorabe ne išče krivde pri tistem, ki jo je doživel. »Včasih sem bila tako jezna. Tako črnogleda. In še danes imam dneve, ko sem tako zelo razočarana nad svetom in trpljenjem tistih najbolj ranljivih.«

Sčasoma je morala sprejeti nekaj drugega: da ne more preprečiti vsake tragedije, lahko pa s svojo zgodbo vpliva na svoj košček sveta. »Zavedam se, da je moj mehurček lahko lep in si takega tudi ustvarjam. Ravno zato kot Rozi pametuje ozaveščam o pomenu razumevanja duševnih bolezni in iskreno govorim o svojih občutkih.« Njeno glavno sporočilo danes ni več namenjeno samo deklici, ki je nekoč prestrašena čakala za zaklenjenimi vrati kopalnice. Namenjeno je vsem, ki svojo bolečino še vedno nosijo sami. »Želim si, da bi ljudje znali poiskati pomoč. Ker takrat gremo pravzaprav 'po moč'. V svet želim dati zavedanje: 'Nisi sam/-a.'«