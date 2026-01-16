  • Delo d.o.o.
NA PRIMORSKI AVTOCESTI

Iskrena pohvala voznikom: »Slovenija postaja vzor celemu svetu« (VIDEO)

Tisti, ki so se v času prometne nesreče med Uncem in Logatcem znašli na avtocesti, so ustvarili lep reševalni pas.
V primeru, da reševalnega pasu ne ustvarimo, nas od lanskega aprila čaka kazen (fotografija je arhivska). FOTO: Dars
V primeru, da reševalnega pasu ne ustvarimo, nas od lanskega aprila čaka kazen (fotografija je arhivska). FOTO: Dars
B. K. P.
 16. 1. 2026 | 12:47
2:39
A+A-

Slovenci se radi pritožujemo nad stanjem na cestah. Razlogi se vedno najdejo – gneče in zastoji, dela, neočiščen sneg, neuvidevni vozniki, … Tu in tam pa se zgodi tudi, da se izkažemo za vzorne voznike, ki spoštujejo pravila in s tem morda komu tudi rešijo življenje. Tako je bilo pred dnevi na primorski avtocesti, kjer se je pripetila prometna nesreča, tisti, ki so se znašli pred zaporo, pa so pozitivno presenetili celo pristojne. »Reševalni pas ob vsakem zastoju rešuje življenja, Slovenija pa postaja vzor celemu svetu,« so ob posnetku resnično lepo ustvarjenega reševalnega pasu zapisali pri Zavodu Reševalni pas. 

Od lanskega aprila se sicer neustvarjanje reševalnega pasu kaznuje s 500 evri denarne kazni in tremi kazenskimi točkami. »Reševalni pas moramo ustvariti na avtocesti in hitri cesti vedno, kadar se kolona ustavlja ali ta pred nami že stoji. Reševalni pas se ustvarja vedno med levim prehitevalnim pasom in vsemi drugimi pasovi, ne glede, koliko pasov ima avtocesta. Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah imamo praviloma dva prometna pasova in odstavni pas, ki je pri ustvarjanju reševalnega pasu zelo pomemben. Tisti, ki vozijo po desnem voznem pasu, se umaknejo na odstavni pas, tisti, ki vozijo po prehitevalnem pasu, pa skrajno levo. Na tak način omogočimo voznikom intervencijskih vozil, da hitreje prispejo do kraja prometne nesreče oziroma omogočimo reševalnim vozilom hitrejšo pot do zdravstvenih ustanov,« za tiste, ki pravil morda še ne poznajo ali so nanje pozabili, pojasnjujejo na AMZS.

Prometne nesreče pa se seveda ne dogajajo le na avtocestah in hitrih cestah, reševalni pas pa je na ožjih ter na tistih cestah, ki odstavnega pasu nimajo, veliko težje ustvariti. Kako? »V primeru dveh pasov vozniki ustavijo izmenično, in sicer tik ob levem oz. desnem robu smernega vozišča. Med sprednjim in zadnjim vozilom v vrsti mora biti dovolj prostora, da gre lahko reševalno vozilo mimo. To je še posebej pomembno, če so poleg vas tovorna vozila, ki so širša od osebnih vozil,« pravijo na zavarovalnici Triglav. V primeru, da bodo vozila ustavljena izmenično, bodo lahko pristojne službe, ki hitijo na pomoč ranjenim v prometni nesreči, varno vijugala med njimi in tako pravočasno prispela do kraja nesreče.

