Odganja vampirje, privablja gurmane (FOTO)

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PRAZNIK VINA IN ČESNA

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Domačini prisegajo, da je kakovost pomembnejša od količine.
S kamnitih dvorišč so se vile kite in vse je dišalo po česnu. FOTO: Janez Mužič

S kamnitih dvorišč so se vile kite in vse je dišalo po česnu. FOTO: Janez Mužič

Na kmetiji Gorela ob celi vrsti jedi s česnom tudi tokrat ni šlo brez pršuta. FOTO: Janez Mužič

Na kmetiji Gorela ob celi vrsti jedi s česnom tudi tokrat ni šlo brez pršuta. FOTO: Janez Mužič

Avtohtoni istrski česen boste prepoznali po rdeči kožici in velikih zdravih strokih. FOTO: Janez Mužič

Avtohtoni istrski česen boste prepoznali po rdeči kožici in velikih zdravih strokih. FOTO: Janez Mužič

Mauricija Pucer: »Čeprav vreme letos česnu ni bilo najbolj prijazno, smo z letino zadovoljni.« FOTO: Janez Mužič

Mauricija Pucer: »Čeprav vreme letos česnu ni bilo najbolj prijazno, smo z letino zadovoljni.« FOTO: Janez Mužič

Na Prazniku vina in česna v Novi vasi se vsako leto zberejo ljubitelji pristnih istrskih okusov. FOTO: Janez Mužič

Na Prazniku vina in česna v Novi vasi se vsako leto zberejo ljubitelji pristnih istrskih okusov. FOTO: Janez Mužič

S kamnitih dvorišč so se vile kite in vse je dišalo po česnu. FOTO: Janez Mužič
Na kmetiji Gorela ob celi vrsti jedi s česnom tudi tokrat ni šlo brez pršuta. FOTO: Janez Mužič
Avtohtoni istrski česen boste prepoznali po rdeči kožici in velikih zdravih strokih. FOTO: Janez Mužič
Mauricija Pucer: »Čeprav vreme letos česnu ni bilo najbolj prijazno, smo z letino zadovoljni.« FOTO: Janez Mužič
Na Prazniku vina in česna v Novi vasi se vsako leto zberejo ljubitelji pristnih istrskih okusov. FOTO: Janez Mužič
Janez Mužič
 20. 7. 2026 | 23:03
6:11
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Če bi vampirji res obstajali, bi se Novi vasi nad Dragonjo zagotovo izognili v velikem loku. Ko se sredi julija tam odpre dvodnevni Praznik vina in česna, se vas spremeni v pravo trdnjavo vonjav. Izpod kamnitih dvorišč zadiši po sveže pečenem kruhu, oljčnem olju, pršutu, bakalarju, domačih njokih, kozarcih malvazije in po česnu. Po veliko česna! »Če pridejo, jih bomo že nagnali,« se je tedaj pošalil eden od pridelovalcev, medtem ko je obiskovalcem ponujal spletene kite istrskega rdečega česna. Prav te so zaščitni znak Nove vasi.

700 kilogramov ga pričakujejo.

Že petnajsto leto je praznik združil domačine, obiskovalce in pridelovalce, ki so odprli svoja dvorišča ter povabili na svoje kmetije. Namesto velikih stojnic tu najdemo domače kamnite hiše, med katerimi se lahko sprehajamo od ene kmetije do druge. Vsaka je imela tudi tokrat odprta vrata in ni skrivala svoje zgodbe. Najlepše pa so vendarle tiste o česnu.

Marsikoga je presenetilo, koliko česna pridelajo. »Premalo,« se je zasmejal Luka Gorela. Na njihovi kmetiji letos pričakujejo med 700 kilogrami in tono pridelka, prihodnje leto pa želijo količino še nekoliko povečati. Toda večina česna je prodana že veliko prej. »Stalne stranke ga rezervirajo, ko je še v zemlji. Pokličejo po telefonu in ga čakajo. Ko pride praznik, ga le še prevzamejo,« je povedal. Podobno pripovedujejo tudi drugi. Gostinci bi ga z največjim veseljem kupili, a ga največkrat zmanjka že za domače kupce. »Raje manj, pa boljše,« je v tistem povedal eden od starejših pridelovalcev. »To ni kitajski česen. Pri nas je kakovost pred količino.« Prav ta stavek še najbolje opiše filozofijo Nove vasi.

Staro seme

Na nekaterih kmetijah semena niso kupili že trideset let. Vsako leto najlepše glavice skrbno prihranijo za novo setev. Tako ohranjajo svojo domačo sorto, ki jo domačini in seveda redni kupci prepoznajo že na prvi pogled. Ni povsem bela, ampak nežno vleče na rožnato, okus pa je izrazit, poln in obstojen. Čeprav vreme letos ni bilo najbolj prijazno, so z letino zadovoljni. »Najpomembneje pa je, da je česen zdrav,« poudarja Mauricija Pucer. »Če je zdrav, lahko ohranimo naše seme tudi za prihodnja leta.«

Če vsi jemo česen, potem nihče nikogar ne moti.

In zakaj je istrski česen nekaj posebnega? Kdor ga enkrat uporabi v kuhinji, ta razliko hitro opazi. Glavice so morda nekoliko manjše kot pri industrijsko pridelanem, stroki pa bolj čvrsti in aromatični. Prav zaradi intenzivnega okusa ga pri kuhanju potrebujemo manj, jed pa dobi veliko več istrskega značaja. Brez njega si je domala nemogoče predstavljati istrsko kulinariko. Najde se v bakalarju na belo, v bobičih, golažu z njoki ali fuži, mineštrah, ob hobotnici izpod peke, mariniranih inčunih, pečenih sardelah, pečeni jagnjetini, raznih namazih … Na Prazniku vina in česna se je na mizah in stojnicah po dvoriščih istrskih domačij ponujalo vsega po malem. Na mizah so se vrstili domač pršut, domači kruh, namazi, vložena zelenjava, oljčno olje, vino, medica, celo naravna kozmetika. Povsod pa je imel glavno besedo prav česen.

Zdravnik iz narave

Že stoletja velja za eno najboljših naravnih zaščit pred boleznimi. Sodobne raziskave potrjujejo, da vsebuje alicin, naravno spojino z antibakterijskim in protivnetnim delovanjem. Prispeva k normalnemu delovanju srca in ožilja, pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka ter krepi odpornost organizma. Na istrskem podeželju so ga uporabljali skoraj za vse. Ko je nekdo zbolel, je dobil strok česna. Ko je bil prehlajen, česnovo juho. Ko je bilo treba okrepiti telo po težkem delu, pa kruh, oljčno olje in česen. In če ni pomagalo, so rekli, da gre očitno za kaj hujšega.

Na nekaterih kmetijah semena niso kupili že trideset let.

Prav vsak obiskovalec njihovega praznika pa si je postavil enako vprašanje. Kako pojesti toliko česna, ne da bi naslednji dan vsi vedeli, kaj si jedel? Izvedeli smo, da po obroku menda pomagajo peteršilj, meta, žajbelj, jabolko, limona, kozarec mleka, zrno kave, kardamom ... Ob čemer pa domačini le zamahnejo z roko. »Če vsi jemo česen, potem nihče nikogar ne moti.«

Zgradili zvonik

Nova vas ima še eno posebno zgodbo. Legenda pravi, da je prav prodaja česna nekoč pomagala dokončati gradnjo vaškega zvonika. Kmetje naj bi del zaslužka od pridelka namenili gradnji cerkve, zato domačini še danes radi rečejo, da njihov česen ni le začimba, ampak tudi del zgodovine. Ni naključje, da mu pravijo tudi »česen pod turnom«.

Ko se je na prazniku česna slednjič spustil večer nad vas, sta se med kamnitimi hišami zaslišala glasba in smeh. Otroci so tekali med dvorišči, starejši so si pripovedovali zgodbe, mlajši plesali, na mizah pa so ostajali le še prazni krožniki. In tudi česna skorajda ni bilo več. Prodan je bil. Tako je vsako leto. Če boste prihodnje poletje obiskali Novo vas in želeli domov odnesti pravo istrsko glavico, ne čakajte do zadnjega dne. V Novi vasi pravijo, da najboljši česen niti ni tisti, ki ga kupiš na prazniku. Najboljši je tisti, ki si ga rezerviral že takrat, ko je še spal pod istrsko zemljo. 

Na kmetiji Gorela ob celi vrsti jedi s česnom tudi tokrat ni šlo brez pršuta. FOTO: Janez Mužič
Na kmetiji Gorela ob celi vrsti jedi s česnom tudi tokrat ni šlo brez pršuta. FOTO: Janez Mužič

Avtohtoni istrski česen boste prepoznali po rdeči kožici in velikih zdravih strokih. FOTO: Janez Mužič
Avtohtoni istrski česen boste prepoznali po rdeči kožici in velikih zdravih strokih. FOTO: Janez Mužič

Mauricija Pucer: »Čeprav vreme letos česnu ni bilo najbolj prijazno, smo z letino zadovoljni.« FOTO: Janez Mužič
Mauricija Pucer: »Čeprav vreme letos česnu ni bilo najbolj prijazno, smo z letino zadovoljni.« FOTO: Janez Mužič

Na Prazniku vina in česna v Novi vasi se vsako leto zberejo ljubitelji pristnih istrskih okusov. FOTO: Janez Mužič
Na Prazniku vina in česna v Novi vasi se vsako leto zberejo ljubitelji pristnih istrskih okusov. FOTO: Janez Mužič

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