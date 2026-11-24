Pri naših zahodnih sosedih opozarjajo, da je gorivo v Sloveniji zaradi vladnih ukrepov občutno cenejše, a bi lahko prav naval tujih voznikov povzročil nove zaplete. Italijanski portal Il Dolomiti tako poroča, da so se cene goriv v Sloveniji zniževale že tri tedne zapored.

Od danes do naslednje spremembe cen, predvidene 1. decembra, je treba za liter bencina v Sloveniji odšteti 1,413 evra, za liter dizla pa 1,736 evra. Po pisanju portala je to posledica ukrepov vlade Janeza Janše, s katerimi želi država blažiti vpliv dražjega naftnega trga na gospodinjstva in podjetja.

A ni vse tako rožnato, kot se zdi na prvi pogled. Portal namreč opozarja, da nižje cene povzročajo skrbi upravljavcem bencinskih servisov, predvsem ob meji. Novinarji so obiskali črpalke na območju mejnega prehoda Škofije, kjer so zaposleni povedali, da gorivo prodajajo po nižji ceni, kot so ga sami kupili. To pomeni neposreden udarec za poslovanje, še bolj pa jih skrbi možnost, da bi začelo zmanjkovati zalog.

Takšnega pritiska v Sloveniji ne poznamo prvič, so opozorili pri italijanskem mediju. Marca letos so morale nekatere črpalke zaradi povečanega povpraševanja omejiti količino točenja na 30 litrov na vozilo, omejitev pa je trajala devet dni. Zdaj se po navedbah portala pojavljajo podobni strahovi. Če se razmere ne bodo spremenile, bi lahko ponovno uvedli omejitve, morda celo na 20 litrov na posamezno vozilo.

Bencinske črpalke oblegajo Italijani, Avstrijci in Hrvati

Glavni razlog za dodatne skrbi je naval tujih voznikov. Na slovenske črpalke ne prihajajo le Italijani in Avstrijci, ampak vse pogosteje tudi Hrvati. Il Dolomiti navaja, da liter neosvinčenega bencina na Hrvaškem stane 1,538 evra, dizel pa 1,802 evra, zato se marsikomu iz sosednje države bolj splača tankati v Sloveniji.

Prav zaradi tega se v Sloveniji po pisanju italijanskega portala krepijo bojazni, da bi bile obmejne črpalke kmalu znova pod izjemnim pritiskom.