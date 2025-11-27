Ivo Boscarol nam je razkril temno plat tekmovanja Miss Universe, presenetilo je tudi njih

Letošnje tekmovanje Miss Universe na Tajskem so žal zaznamovale tudi afere, ki so bile vse prej kot »lepe«. Izvršni direktor Nawat Itsaragrisil je javno žalil tekmovalko iz Mehike Fátimo Bosch ter jo označil za »neumno« zaradi domnevnega opuščanja promocijske dolžnosti, kar je povzročilo val protestov med udeleženkami. Pred finalom sta dva sodnika protestno odstopila, saj sta trdila, da je bil izbor finalnih kandidatk vnaprej skrivoma dogovorjen, kar je sprožilo številne dvome o poštenosti glasovanja. Prvega moža globalnega tekmovanja Raula Rocho pa obtožujejo celo kriminalnih dejanj.

V luči škandalov med tekmovanjem in tudi po koncu finalnega izbora smo na kratko poklepetali z lastnikom slovenske licence Ivom Boscarolom. Tudi njegovo ekipo je dogajanje na Tajskem presenetilo. »Ko smo se v Boscarol d.o.o. odločili za nakup licence, ki se nam je zdela zanimiva priložnost za poudarek na tradicionalnih vrednotah in lepoti, smo blagovni znamki MU zaupali, ker je iz pogodbe izhajalo, da so kriteriji bistveno moralnejši oziroma napisani v stilu našega dojemanja ženske za tako tekmovanje, torej da je ženska na 1. mestu, ne samo lepota, da so vrednote, ki jih takšno tekmovanje promovira, enake ali podobne našim,« pravi in dodaja, da so na ta način naredili in izpeljali tudi nacionalno tekmovanje ter pripravili kandidatko za globalni izbor.

Hana poklicala v Slovenijo in razkrila kruto resnico

»V pogodbi je jasno in nedvoumno napisano, da mora biti tekmovalka sposobna se sama naličiti in urediti pričesko, ker bo tam prepuščena sama sebi oziroma ekipi organizatorja. To samostojnost in tovrstne veščine oziroma spretnosti naj bi tudi upoštevali pri ocenjevanju oziroma izboru kandidatk. Že med samim bivanjem na Tajskem pa nam je naša zmagovalka povedala, da temu ni tako ter da so predstavnice iz določenih držav seboj pripeljale velike ekipe, ki skrbijo zanje in da so zato razlike med kandidatkami izredno velike. Dejansko so bili nam predstavljeni in formalni pogoji precej različni in od tistega, kar se dogaja v resnici,« poudarja podjetnik.

Boscarol nam je povedal tudi, da sta z izvršno direktorico na sestanku vseh nacionalnih direktorjev, ki so prišli iz različnih držav celega sveta, na vse to opozorila in vprašala, kako je s tem. »Nismo bili pripravljeni na takšno raznolikost suporta različnih držav, saj to ruši tudi pripravljenost in primerljivost kandidatk. Dobila sva odgovor, da organizator (licencodajalec) vse to spremlja ter da bodo tiste države, ki bodo kršile pogoje in pogodbo, zaradi tega tudi kaznovane in da bodo vse kandidatke na koncu enako obravnavane.«

Od lastnika globalne licence pričakujejo pojasnila in odgovore

Boscarolovo ekipo so presenetile tudi raznorazne informacije o škandalih, ki smo jih spremljali tudi v Sloveniji, tudi zadnje informacije glede spornega ugleda nosilca svetovne licence. »Vse to nam je novo in prinaša tudi dvome nam kot nosilcu licence v Sloveniji,« pravi in dodaja, da so na lastnika licence in njegovo ekipo naslovili kar nekaj vprašanj, na katera pričakujejo odgovore. »Na podlagi informacij, ki jih bomo prejeli v naslednjih tednih, se bomo odločili, kako naprej. V primeru, da bo tekmovanje na nivoju, kot je bilo v prejšnjih letih oziroma s pogoji in standardi, ki so nam bili doslej skomunicirani, da bodo spoštovane vrednote, ki so postavljene v pogodbi za nakup licence za naslednje leto, bomo s tekmovanjem tudi v Sloveniji rade volje nadaljevali. V nasprotnem primeru pa bomo razmislili, ali bomo za naslednje leto sploh kupili licenco,« je še sklenil prvi mož ljubljanske Odiseje.