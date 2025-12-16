Iz dolgčasa zažgal prijatelja?! Košmrlj naj bi ga polil z razkužilom in prižgal

GROZLJIVKA V RIBNICI

Damjan Košmrlj naj bi Ivana R. polil z razkužilom in pritaknil ogenj. Medtem ko je 52-letnik gorel, je mirno zapustil stanovanje.

»Izzival me je« in »Daj mi obleke«; tako hladnokrvno naj bi Damjan Košmrlj, tik preden je 19. aprila letos zapustil stanovanje v središču Ribnice, zabrusil svojemu dolgoletnemu prijatelju Sergeju J. Ura je bila okoli enajstih zvečer, Sergej pa najverjetneje nikoli ne bo pozabil, kaj je sledilo. V kuhinji je najprej zavohal ožgane dlake, nato pa videl 52-letnega Ivana R., ki se mu je, kot je razlagal, koža po praktično vsem telesu cvrla. »Vse se je lepilo, skalp, obleka, koža je visela z njega, dlake so mu gorele na temenu,« je razlagal v preiskavi in dodal, da česa takšnega še ni videl. Bil ...